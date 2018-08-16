Житель Турсунзаде, пытавшийся примкнуть к террористам, осужден на 12 лет

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане суд города Турсунзаде вынес приговор местному жителю Казакову Саъдулло Муродиллоевичу, который пытался присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Таджикистане), передает Авеста.

В начале текущего года Саъдулло Казаков через социальные сети установил контакт с представителями ИГ.

Тогда он принял приглашение о присоединении к «Исламскому государству», и собрался попасть в Сирию.

В феврале этого года Казаков оставил записку родным, попросив их присмотреть за его детьми и рассчитаться с его долгами, а сам вылетел из Душанбе в Стамбул.

В стамбульской гостинице «Вербас» Саъдулло Казаков стал ждать эмиссаров ИГ, которые не явились в условленное время.

27 марта Казакова задержала турецкая полиция, а 9 марта он был передан таджикской стороне.

В отношении Саъдулло Казакова было возбуждено уголовное дело по статье 401 (участие в вооруженных конфликтах на территории других государств) УК Таджикистана.

Суд города Турсунзаде приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.