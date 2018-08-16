РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Сотни грузовиков простаивают на границе Казахстана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Огромная очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Казахстана и Узбекистана, на пункте пропуска «Б.Конысбаева» с казахстанской стороны, сообщает «Sputnik-Казахстан». По последним данным, скопились 150-200 фур, сообщает департамент госдоходов Туркестанской области.

По данным ведомства, затор на въезде в пункт пропуска продолжается с весны текущего года. Узбекистан разрешает транзит иностранных грузовиков только через два пункта пропуска с Казахстаном: узбекский «Яллама» – казахстанский «Б.Конысбаева» и узбекский «Каракалпакия» – казахстанский «Тажен».

«Причина скопления автотранспорта - значительное увеличение грузопотока из третьих стран в направлении Узбекистана (транзитный проезд). Одной из причин затора стало тотальное сканирование узбекскими таможенниками всех транспортных средств с применением мобильного инспекционного-досмотрового комплекса», - говорится в сообщении казахстанского ведомства.

print
  • Россия и Иран оставляют за собой возможность давления на Туркменистан с помощью конвенция о статусе Каспия, - эксперт
  • В монгольском аймаке Дорноговь завершаются восстановительные работы на месте схода поезда с рельсов
  • В Ташкенте убившие бойца MMA охранники ночного клуба получили по 15 суток
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×