Сотни грузовиков простаивают на границе Казахстана и Узбекистана

CA-NEWS (KZ) - Огромная очередь из грузовых автомобилей образовалась на границе Казахстана и Узбекистана, на пункте пропуска «Б.Конысбаева» с казахстанской стороны, сообщает «Sputnik-Казахстан». По последним данным, скопились 150-200 фур, сообщает департамент госдоходов Туркестанской области.

По данным ведомства, затор на въезде в пункт пропуска продолжается с весны текущего года. Узбекистан разрешает транзит иностранных грузовиков только через два пункта пропуска с Казахстаном: узбекский «Яллама» – казахстанский «Б.Конысбаева» и узбекский «Каракалпакия» – казахстанский «Тажен».

«Причина скопления автотранспорта - значительное увеличение грузопотока из третьих стран в направлении Узбекистана (транзитный проезд). Одной из причин затора стало тотальное сканирование узбекскими таможенниками всех транспортных средств с применением мобильного инспекционного-досмотрового комплекса», - говорится в сообщении казахстанского ведомства.