В Казахстане перепись населения 2019 года пройдет в электронном формате

CA-NEWS (KZ) - В 2019 году в Казахстане состоится перепись населения. Пройдет она без бумажных анкет, а только с использованием электронных технологий, передает портал Alau.kz.

По данным издания, сами опросники стали гораздо больше. Для того, чтобы зафиксировать максимум информации о каждом участнике переписи.

В 2019 году перепись пройдут все граждане Казахстана. В том числе несовершеннолетние, постоянно проживающие в стране, также временно-проживающие, временно-отсутствующие, иностранные граждане, лица без гражданства, проживающие в республике. Учтут и данные тех казахстанцев, которые постоянно проживают за рубежом.

Перепись пройдет в несколько этапов. Первый — май-июнь 2019 года. «На первом этапе интервьюеры пройдут по своим регистраторским участкам, будут обходить свои участки и будут собирать данные по жилищам, по зданиям, по нежилым помещениям и по количеству людей, проживающих в этих жилищах. На основании этих данных будут проводиться районирование, то есть деление на инструкторские и счетные участки. По итогам этого районирования, второй этап пройдет в ноябре 2019 года. С 1 по 15 ноября пойдет интернет-опрос через наш специализированный сайт. Потом, с 1 по 30 ноября будет проводиться сплошной опрос – будут ходить интервьюеры с планшетами», - сообщила главный эксперт управления Комитета по статистике РК Жанар Ахметова.

По словам Жанар Ахметовой, использование новых технологий - это не только веяние времени. Перепись 2009 года проводили «бумажным методом». При сборе общих данных выяснилось, что некоторая информация была записана неверно или некорректно. Несмотря на то, что заполнялись анкеты печатными буквами, многие документы сканер-система не смогла считать, и пришлось набирать дополнительный штат для забивания сведений вручную.

«Онлайн перепись - респонденты сами заполняют переписные листы в электронном виде. Соответственно, когда будут заполнять, перед тем как заполнять, они будут заходить на сайт, регистрироваться. Указывать данные, удостоверяющие личность, будут указывать мобильные данные (телефон и адрес электронной почты). Потом, когда он уже пройдет опрос, к нему на мобильный телефон или на адрес электронной почты, пройдет сообщение о прохождении переписи», - уточнила Ахметова.

В этот раз в анкетах надо будет указать ИИН. Кроме того, количество вопросов в анкете будет увеличено до 45. Например, теперь надо будет указывать ограничения жизнедеятельности. То есть, проблемы со слухом, зрением, работой опорно-двигательного аппарата и так далее.

«Расширены некоторые вопросы, к ним добавлены дополнительные вопросы. Это вопросы по миграции: планируется ли выезд из Республики Казахстан в другую страну. Там причина и сроки. Вопросы занятости: периодичность, возвращение домой с работы. Добавлены вопросы брачного состояния – нынешние и повторные браки. Также, вопросы по рождаемости. Добавлены вопросы о дате рождения первого и последнего ребенка», - резюмировала Ахметова.

Для того, чтобы опросить население, будут задействованы более 30 тыс. человек. В том числе, и волонтеры. Чтобы люди не попались на уловки мошенников, у каждого интервьюера будут удостоверения с фотографией, с фамилией, именем и отчеством. Любой респондент сможет проверить у него наличие документа, удостоверяющего личность. Так же для интервьюеров подготовлена специальная экипировка.