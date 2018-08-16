В Ташкенте назначены новые начальники ОВД трех районов
- Узбекистан, политика
- 17:26, 16 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - В УКД ОВД трех районов назначены новые руководители, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.
Полковник Нарзуллаев Улукберди стал начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Шайхантахурского района.
УКД ОВД Чиланзарского района теперь возглавляет подполковник Ахмедов Атамурад Бахтиярович.
Подполковник Тиллаев Икром Рустамжонович назначен начальником Управления координации деятельности органов внутренних дел Яшнабадского района.
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