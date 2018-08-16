В Ташкенте назначили нового начальника уголовного розыска

CA-NEWS (UZ) - В Центральном аппарате и в региональных подразделениях МВД Узбекистана произведено 14 новых назначений, сообщает пресс-служба ведомства.

Подполковник Абдуллаев Илхом Сайфутдинович назначен начальником Управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел города Ташкента.

Подполковник Дустматов Рустамжон Холмирзаевич стал заместителем начальника Главного Управления по профилактики правонарушений - начальник Управления по организации деятельности профилактики правонарушений МВД Республики Узбекистан.

Подполковник Ортикбоев Файзулла Косимович занял должность исполняющего обязанности первого заместителя начальника Института пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан.

Подполковник Ахмадходжаев Абдуазим Рахматович стал исполняющим обязанности заместителя начальника Института пожарной безопасности МВД Республики Узбекистан - начальника управления кадров.

Подполковник Орзикулов Шерзодбек Мукумжанович назначен заместителем начальника Управления внутренних дел Андижанской области - начальник Следственного управления.

Полковник Заитов Зияуатдин Имаматдинович назначен начальником отдела внутренних дел Турткулского района Республики Каракалпакстан.

Подполковник Сарикулов Музаффар Жоникулович стал начальником отдела внутренних дел Зарбдарского района Джизакской области.

Подполковник Хасанов Жахонгир Махаммаджонович стал начальником отдела внутренних дел Багдадского района Ферганской области.

Подполковник Ганиев Гайрат Ахмаджанович занял должность начальника отдела внутренних дел Уйчинского района Наманганской области.

Подполковник Инагомов Атхам Рустамхужаевич назначен начальником отдела внутренних дел Куйичирчикского района Ташкентской области.

Подполковник Уринбаев Шарофжон Шарифович стал исполняющим обязанности начальника отдела внутренних дел Пайарыкского района Самаркандской области.

Подполковник Санакулов Ботирали Юсупович назначен исполняющим обязанности начальника отдела внутренних дел Пахтачинского района Самаркандской области.

Подполковник Дониёров Иброхим Эшкуватович стал исполняющим обязанности начальника отдела внутренних дел Булунгурского района Самаркандской области.

Майор Рахмонов Суннат Акбарович назначен начальником отдела внутренних дел Гузарского района Кашкадарьинской области.