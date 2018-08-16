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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Мирзиёев выразил соболезнования властям Афганистана из-за теракта в школе в Кабуле
Предыстория: При взрыве в студенческой академии в столице Афганистана погибли 48 человек

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования главе Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани и народу страны в связи с терактом в Кабуле, сообщает пресс-служба МИД.

«Президент Шавкат Мирзиёев направил соболезнования народу Афганистана и президенту Мухаммаду Ашрафу Гани в связи с многочисленными жертвами в результате террористического акта, совершенного в учебном центре «Мавауд» города Кабула», - говорится в сообщении.

Глава государства выразил слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, отмечается в тексте.

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