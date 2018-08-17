В ночных клубах Ташкента прошли рейды ОМОН после убийства бойца MMA охранниками

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники ГУВД города Ташкента проводят рейды в ночных клубах столицы после недавнего инцидента в клубе «Аурум 898», где был убит 25-летний боец ММА, мастер спорта международного класса по вольной борьбе Джамшид Кенжаев, сообщает узбекская служба радио «Озодлик».

Камеры видеонаблюдения, установленные в ночных клубах «Летний сад» и «Вачач» в городе Ташкенте, зафиксировали, как в ходе рейда сотрудники столичного ГУВД в камуфляжах валят людей на пол в заведениях. Эти видеозаписи распространились в социальных сетях.

В разговоре с репортером енеджер ночного клуба «Летний сад», расположенного по улице «Паркент» («Паркентская») в Ташкенте, рассказал, что в ходе рейда 14 августа сотрудники столичного ГУВД сильно избили охранника, официанта и диджея клуба.

«Ранее нас предупредили, чтобы в 23:00 мы закрыли заведение. Мы так и поступили. Однако внутри осталось несколько клиентов, которые попросили нас разрешить им посидеть еще немного. Мы разрешили им остаться еще ненадолго, а сами в 11 часов вечера закрыли вход в клуб. Неожиданно к нашему заведению подъехал автобус с сотрудниками милиции, патрулем и ОМОНом, они начали ломать ворота. Когда я посмотрел на камеру безопасности, увидел, как ОМОНовцы пытаются войти внутрь здания. Они скрутили руки нашему охраннику и забрали его, повалили на под одного из наших официантов и начали избивать его. Нашего диджея тоже очень сильно побили. Они пинали и ломали столы, наших сотрудников словно дрова бросили в автобус и увезли», - говорит менеджер ночного клуба «Летний сад».

Диджей «Шоха», работающий в ночном клубе «Летний сад», рассказывает, что не может двигаться и ходить после избиения со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«В тот вечер творилось что-то ужасное. Я до сих пор не могу прийти в себя, не могу двигаться, ходить и шевелить пальцами. В тот день ОМОНовцы повалили меня на пол, поднял за волосы и начали пинать по почкам. В конце скрутили руки и забрали в отделение. Я ведь музыкант, играю на саксофоне, кларнете и фортепиано. После избиений я не могу пошевелить пальцами, как я дальше теперь буду играть на музыкальных инстументах. Разве сотрудники правоохранительных органов могут поступать с людьми так жестоко и невоспитанно? Почему у нас такое отношение к представителям искусства? Почему мы должны страдать от того, что кто-то убил человека в каком-то ночном клубе?», - жалуется диджей «Шоха».

Сотрудники еще одного ночного клуба «Вачач», расположенного недалеко от клуба «Летний сад», также были избиты в ходе рейда 14 августа.

«Сотрудники правоохранительных органов явились в наш клуб раньше 23:00, наше заведение еще работало. Не знаю, как работают их часа, но явившись в наш клуб, они начали в очень грубой форме спрашивать нас, почему мы до сих пор не закрыли заведение. Наши сотрудники не оказывали никакого сопротивления. Но их повалили на пол, начали бить, пинать и потащили к автобусу. Их били и в салоне автобуса», - говорит сотрудник ночного клуба «Вачач».

В ГУВД города Ташкента до сих пор не прокомментировали распространенные в соцсетях видеозаписи, сделанные во время рейда в двух ночных клубах столицы.

Напомним, что в ночь на 9 августа при входе в ташкентский ночной клуб «Аурум 898» охранниками данного заведения был убит 25-летний чемпион Узбекистана по ММА Жамшид Кенжаев. На видео с камеры наружного наблюдения видно, как после словесной перепалки между Кенжаевым и охранниками заведения начинается жестокая драка, в ходе которой охранники клуба избивают спортсмена ногами, битами и стулом, а затем наносят несколько ударов ножом ему в грудь.

По подозрению в причинении телесных повреждений, повлекших смерть Жамшида К., задержаны трое работников охраны заведения. В их числе 24-летний Саидазим К., 29-летний Шодали К. и 26-летний Жахангир Я. Двое других участников инцидента, работающие охранниками данного заведения, 41-летние Шерали И. и Абдурасул М. с ножевыми ранениями находятся в больнице.

По данному факту прокуратурой Ташкента возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса Узбекистана («Умышленное убийство»). Проводятся следственные мероприятия. Ночной клуб «Аурум 898» временно закрыт.

После данного кровавого инцидента развлекательным заведениям Ташкента запретили работать после 23:00.

По словам сотрудника ночного клуба «Вачач», устный приказ всем развлекательным заведениям поступил из кабинета министров Узбекистана.

«Нас предупредили, что после 23:00 вечера мы должны закрыть заведение. Однако после недавнего рейда в нашем клубе мы сильно испугались и начали закрывать заведение в 22:30. Но нам очень трудно работать по такому графику. Потому что люди выходят с работы в 8 часов вечера, в 9 часов они приходят в наш клуб. Мы ведь не можем сказать им: «Всё, выходите, мы закрываемся», когда они только приступают к еде. Но нам все равно приходится подчиняться приказу «сверху». Хотя надеемся, что все наладится. Потому что нельзя из-за инцидента в одном ночном клубе наносить ущерб другим заведениям», - говорит собеседник.