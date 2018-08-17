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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркмены на первом месте среди иностранных студентов в Беларуси

CA-NEWS (TM) - Министерство образования Беларуси заявило, что все больше иностранцев едут в республику учиться. Как сообщает телеканал «МИР 24» на первом месте – граждане Туркменистана, на втором – китайцы, на третьем — россияне.

Сообщается, что всего в стране обучаются граждане более ста стран.

«Востребованность нашей системы образования можно определить по количеству иностранцев, учащихся в нашей стране. На сегодня это 20 тысяч человек. И диапазон специальностей широк. Это и экономические, медицинские специальности, а также и технические», - заявила первый заместитель министра образования Республики Беларусь Ирина Старовойтова

В этом году в учебные заведения страны поступили более пятидесяти тысяч абитуриентов. Почти половина – граждане Беларуси.

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