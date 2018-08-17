Зять Эрдогана заявил, что Турция преодолеет валютный кризис, став еще сильнее

CA-NEWS (CA) - Министр финансов Турции Берат Албайрак в четверг, 16 августа заверил зарубежных инвесторов, что Турция выйдет из валютного кризиса, став еще сильнее, и подчеркнул, что банки страны твердо стоят на ногах, сообщает Reuters.

В ходе телеконференции, в которой приняли участие тысячи инвесторов и экономистов, Албайрак - зять президента Турции Тайипа Эрдогана - сказал, что страна в полной мере понимает и осознает свои внутренние проблемы, но в данный момент столкнулась с тем, что министр назвал рыночной аномалией.

Турецкая лира в понедельник достигла рекордного минимума в 7,24 к доллару, потеряв с начала года около 40 процентов из-за опасений инвесторов относительно влияния Эрдогана на монетарную политику и ухудшения отношений с США.

Албайрак сказал, что Турция не будет медлить с оказанием поддержки банковскому сектору в случае необходимости. По его словам, банки страны в состоянии справиться с волатильностью, а серьезного оттока капитала со счетов в последнее время не наблюдалось.

Чиновник добавил, что Турция не планирует обращаться за помощью к Международному валютному фонду (МВФ) или вводить меры контроля за движением капитала, чтобы остановить отток средств за рубеж.

Динамика лиры после комментариев Албайрака практически не изменилась.

Албайрак сказал инвесторам, что мер монетарной политики для борьбы с инфляцией недостаточно и необходим скоординированный и сбалансированный подход с использованием инструментов денежно-кредитной и бюджетной политики. По его словам, Турция достигнет целевых показателей бюджета за счет сокращения расходов и сфокусируется на привлечении прямых иностранных инвестиций.

Министр также призвал к скоординированному ответу на санкции США, с которыми столкнулись многие страны мира, и сказал, что Турция преодолеет этот период вместе с другими государствами.