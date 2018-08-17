Девушки, убившие брата Ким Чен Ына отравленным платком, предстанут перед судом в Малайзии

CA-NEWS (CA) - Девушки, отравившие брата Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии нервным токсином VX, станут обвиняемыми в полноценном судебном процессе, постановил Верховный суд страны, передает Би-би-си.

Если их признают виновными, им грозит смертная казнь. Суд рассмотрит версию политического убийства. Сами девушки думали, что участвовали в розыгрыше со «скрытой камерой», утверждают они.

Утром в четверг 25-летнюю Сити Айсия и 29-летнюю Доан Ти Хуонг, гражданок Индонезии и Вьетнама, привезли в Верховный суд Малайзии в городе Шах-Алам, пригороде Куала-Лумпура.

Обвиняемые были одеты в пуленепробиваемые жилеты.

Девушек могут обвинить в политическом убийстве. По версии прокурора, они вступили в сговор с агентами Северной Кореи, чтобы убить опального бывшего министра КНДР, единокровного брата лидера страны Ким Чен Ына.

Однако для того чтобы Сити Айсию и Доан Ти Хуонг казнили, достаточно, чтобы суд признал их виновными в преднамеренном убийстве, которое в соответствии с 302 статьей малайзийского уголовного кодекса влечет за собой смертную казнь.

Отравленный платок

Ким Чон Нам был убит в феврале 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура, где дожидался вылета в Макао. Сити Айсия набросила на его лицо платок, пропитанный нервно-паралитическим веществом VX, и спустя 20 минут он скончался.

На видеозаписи убийства, попавшем в СМИ, видно, как к мужчине в светлом пиджаке и джинсах подходят две женщины и набрасывают ему что-то на лицо. Затем мужчина подходит к сотрудникам аэропорта, после чего ему становится плохо.

В здании суда в четверг были приняты повышенные меры безопасности - лобби заполнили вооруженные полицейские. Они же под руки ввели Хуонг и Айсию в зал суда. Обвиняемые предстали перед судьей в бронежилетах и наручниках. По всей видимости, власти опасаются, что тайные спецслужбы, организовавшие убийство Ким Чон Нама, «уберут» и исполнительниц. Решение судьи о назначении судебного процесса зачитывалось более двух часов.

«Шоу» за 100 долларов

Доан и Айсия считают себя невиновными и утверждают, что стали жертвами шпионской интриги. Их версия не меняется с момента задержания - они говорят, что их пригласили участвовать в телерозыгрыше, который будут снимать скрытой камерой и сказали, что платок пропитан увлажняющим маслом для детей.

За участие в шоу со скрытой камерой Сити Айсие заплатили около ста долларов, говорит она.

Судья усомнился в этой версии. Собранных обвинением доказательств достаточно для процесса по обвинению в «хорошо спланированном заговоре с четырьмя остающимися на свободе северокорейцами», постановил он.

На видеозаписи убийства видно, что сразу после того как Айсия накидывает платок на лицо Кима, она бежит к туалету, по всей видимости для того, чтобы вымыть руки. По мнению судьи, это не сочетается с версией о розыгрыше.

Международное политическое убийство

Убийство родственника лидера КНДР в малайзийском аэропорту считается вторым в истории случаем применения химического оружия - запрещенного нервно-паралитических вещества - против мирных жителей. Третьим таким случаем стало отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

В деле об убийстве Ким Чон Нама, по версии обвинения, замешаны граждане нескольких стран, включая КНДР и США.

За несколько дней до убийства Ким Чон Нам встречался с неким гражданином США, говорится в судебном решении. «Полиции не удалось установить ни личность американца, ни мотив встречи, и я не могу исключить версию о политическом убийстве», - цитирует судью агентство Reuters.

Также к убийству имеют отношение четверо мужчин, которых власти Малайзии считают агентами КНДР.

Вскоре после убийства полиция Малайзии объявила, что разыскивает четверых выходцев из Северной Кореи.

Эти четверо подозреваемых покинули страну вскоре после нападения на Кима. Малайзия обратилась в Интерпол, который выпустил в отношении четверых подозреваемых «красный циркуляр», подразумевающий немедленное задержание в любой стране мира.

Также был задержан гражданин КНДР, подвозивший девушек до аэропорта, но его быстро освободили и разрешили ему выехать из Малайзии. На видео с камер аэропорта видно, как девушки встречаются с остальными подозреваемыми незадолго до нападения, что также расходится с версией о «розыгрыше», посчитал суд.

Что будет дальше

Суд по делу об убийстве Ким Чон Нама идет с октября прошлого года, но девушки стали официальными обвиняемыми только сейчас. До сих пор следствие излагало доказательства в пользу того, чтобы привлечь их к делу. Решением суда их адвокаты должны начать работать над стратегией защиты. Это значит, что суд продлится еще около двух месяцев.

Сити Айсия и Доан Ти Хуонг предстанут перед судом в качестве обвиняемых в период между ноябрем 2018 и февралем 2019 года. Точные даты слушаний пока не назначены. Адвокаты считают, что у них хорошие шансы на оправдательный приговор - если удастся убедить суд, что девушки были просто пешками в сложной шпионской схеме с участием КНДР.

«Мы по-прежнему считаем, что у нас хорошая стратегия защиты», - цитирует агентство Reuters одного из адвокатов.

«Я не знаю, что делать дальше. Я просто надеюсь, что ее признают невиновной, чтобы она могла вернуться домой», - прокомментировал решение суда отец Доан Ти Хуонг, живущий во Вьетнаме.