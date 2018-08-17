Путин и Пашинян обсудили взаимодействие России и Армении в рамках ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили «актуальные темы двусторонней повестки», а также вопросы взаимодействия в таких объединениях, как ОДКБ. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Напомним, специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая после многодневных акций протеста против назначения премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна.