РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин и Пашинян обсудили взаимодействие России и Армении в рамках ОДКБ
Предыстория: МИД Армении прокомментировал обсуждения Путина и Назарбаева о генсеке ОДКБ

CA-NEWS (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили «актуальные темы двусторонней повестки», а также вопросы взаимодействия в таких объединениях, как ОДКБ. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Напомним, специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.

Пашинян возглавил правительство Армении 8 мая после многодневных акций протеста против назначения премьер-министром бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

print
  • Жители Ташкента смогут сообщать о ДТП с помощью системы оперативной связи
  • В Жамбылской области местный житель убил главу крестьянского хозяйства и двух его детей
  • Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Италии
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×