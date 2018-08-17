Инвесторы горнорудной отрасли соберутся в Улан-Баторе

CA-NEWS (MNG) - 7 сентября текущего года в Улан-Баторе запланировано проведение 16-го по счёту международного инвестиционного форума «Дисковер Монголия», передает «Монголия Сейчас».

Во время ежегодного форума представители горнорудной отрасли, являющейся ведущим сектором монгольской экономики, обсуждают отраслевые достижения и проблемы. В этот раз на форуме с основным докладом выступит министр горнорудной отрасли и тяжёлой промышленности страны Д.Сумъяабазар.

На протяжении последних 16 лет к властям Монголии со стороны инвесторов обращаются с единственной просьбой, а именно, конкретизировать правила игры и обеспечить преемственность государственной политики. В Монголии смена правительства приводит к утрачиванию государственной политики, а это является одной из основных причин того, что иностранные инвесторы вынуждены покидать страну, отмечается в статье.

Организаторами форума выступают правительство Монголии, горнорудная ассоциация и бизнес совет.