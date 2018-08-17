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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Сети появилось видео приземления боевых истребителей на автотрассу под Хабаровском

CA-NEWS (CA) - В Сети опубликовано видео, на котором российские военные перекрыли трассу Комсомольск — Хабаровск для осуществления тренировки посадки истребителя на аварийно-посадочную полосу в районе Маяка.

Как сообщает ИА AmurMedia, очередь из машин растянулась на несколько километров.

По данным издания, в Хабаровском крае экипажи оперативно-тактической авиации были подняты по тревоге. В ходе летно-тактического учения летчики истребителей Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 вышли на перехват противника с использованием фигур высшего пилотажа и вступили в воздушный бой на ближних и дальних дистанциях. Также экипажам необходимо уйти из-под огня с земли и посадить самолеты на укороченную, условно поврежденную полосу.

Как сообщает «Хабаровскуправтодор», в связи с проведением специальных мероприятий движение по дороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре перекрыто в определенные часы 16, 17, 20, 21 и 23 августа.

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