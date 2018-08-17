Президент Таджикистана отбыл в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл 17 августа с государственным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

В этой поездке президента сопровождает официальная делегация, в которую входят члены правительства, главы государственных учреждений, областей, предприниматели и деятели культуры и искусства.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана обнародовал программу государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

«Президент Таджикистана прибудет утром 17 августа. После церемонии возложения цветов на монумент «Мустакиллик» в резиденции Куксарой начнутся переговоры глав государств. Переговоры пройдут, сначала в узком, после в расширенном круге. Стороны обсудят вопросы сотрудничества по политическим, торгово-экономическим, транспортным и коммуникационным сферам, по туризму, культурно-гуманитарному и межрегиональному сотрудничеству между двумя странами, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в программе.

По итогам переговоров планируется подписание ряда документов, поднимающих планку сотрудничества Узбекистана-Таджикистана на новый уровень.