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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана отбыл в Узбекистан

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл 17 августа с государственным визитом в Узбекистан, сообщает пресс-служба главы государства.

В этой поездке президента сопровождает официальная делегация, в которую входят члены правительства, главы государственных учреждений, областей, предприниматели и деятели культуры и искусства.

Ранее пресс-секретарь президента Узбекистана обнародовал программу государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

«Президент Таджикистана прибудет утром 17 августа. После церемонии возложения цветов на монумент «Мустакиллик» в резиденции Куксарой начнутся переговоры глав государств. Переговоры пройдут, сначала в узком, после в расширенном круге. Стороны обсудят вопросы сотрудничества по политическим, торгово-экономическим, транспортным и коммуникационным сферам, по туризму, культурно-гуманитарному и межрегиональному сотрудничеству между двумя странами, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», - отмечается в программе.

По итогам переговоров планируется подписание ряда документов, поднимающих планку сотрудничества Узбекистана-Таджикистана на новый уровень.


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