Главы пограничных ведомств Таджикистана и Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (TJ) - В городе Душанбе состоялось встреча командующего пограничными войсками ГКНБ Таджикистана, генерал-полковника Раджабали Рахмонали с командующим пограничными войсками СГБ Узбекистана, генерал-майором Русланом Мирзаевым.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь ПВ ГКНБ РТ Мухаммад Улугходжаев, в ходе встречи руководители пограничных ведомств двух государств обменялись мнениями о военно-политической обстановке в Афганистане, о ситуации на узбекско-таджикской государственной границе и на внешних границах государств участников СНГ.

Также главы погранведомств обсудили перспективы дальнейшего углублённого сотрудничества по вопросам улучшения функционирования контрольно-пропускных пунктов, несения службы, охраны и поведения на линии госграниц.

Обсуждены вопросы обмена информации, укрепления борьбы против угроз современного мира, в том числе террористических и экстремистских организаций с религиозным уклоном, организованной транснациональной преступности, других вооружённых и радикальных группировок, действующих на территории Афганистана, незаконного оборота наркотиков, незаконной торговли оружием.

Основное внимание в ходе переговоров стороны уделили совместным мерам, принимаемым относительно профилактики, предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций, возникающих на госгранице.

По итогам встречи пограничным представителям, находящимся на таджикско-узбекской госгранице будет поручено выработать и утвердить план совместных действий по локализации конфликтных ситуаций на границе, о проведении различных культурно-спортивных мероприятий между военнослужащими-пограничниками.

По итогам встречи командующий ПВ ГКНБ РТ Раджабали Рахмонали и командующий пограничными войсками СГБ РУ Руслан Мирзаев подписали соглашение о сотрудничестве между пограничными ведомствами двух стран.