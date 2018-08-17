Снимки из космоса помогли раскрытию убийства 18-летней девушки в Костанае

CA-NEWS (KZ) - «В ходе следственной работы сотрудниками ДВД Костанайской области по подозрению в убийстве 18-летней Дарьи Махартовой, жительницы поселка Затобольск, установлен и задержан 26-летний мужчина. Позже при проведении следственных действий полицейскими был установлен второй подозреваемый», – говорится в сообщении областной полиции.

Для раскрытия преступления была создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента криминальной полиции МВД Казахстана, ДВД области и УВД Костаная.

В рамках международного взаимодействия «Роскосмос» предоставил фотографии со спутника, который систематически пролетает по геостационарной орбите над Костанайской областью, передает abctv.kz.

Для расследования преступления было привлечено более тысячи человек личного состава ДВД области, использованы для обнаружения следов преступления служебно-розыскные собаки. По данным полиции, с помощью аппаратно-программного комплекса «Автоураган» установлено, что в день совершения преступления по трассе Костанай – Затобольск всего следовало 3745 автомашин, отмечается в статье.

За время раскрытия преступления криминалистами совместно с сотрудниками других служб осмотрено 12 тысяч квадратных метров близлежащей территории. В настоящее время оба подозреваемых арестованы, дали признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 уголовного кодекса Казахстана «Убийство».

Напомним,тело пропавшей 18-летней девушки было обнаружено в конце июля на территории лесопосадки вблизи Костаная.



