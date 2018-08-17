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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан за 7 месяцев импортировал 260 тысяч тонн нефтепродуктов

CA-NEWS (TJ) - Около 260 тыс. тонн нефтепродуктов импортировал Таджикистан за семь месяцев этого года. За этот период всего импортировано 259,9 тыс. тонн нефтепродуктов на общую сумму $180,9 млн, передает Авеста.

В среднем, стоимость одной тонны нефтепродуктов составила $696, что на $134 больше показателя аналогичного периода прошлого года. В аналогичный период прошлого года было импортировано 227,3 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму $127 по цене $562 за тонну.

Основным поставщиком нефтепродуктов остается Россия. Также нефтепродукты в Таджикистан поставлялись из Туркменистана, Казахстана и других стран.

Между тем, импорт сжиженного газа в Таджикистан за указанный период составил 219,1 тыс. тонн на сумму $101,3 млн. В среднем, стоимость одной тонны сжиженного газа составила $463. В прошлом году за этот период было импортировано 206 тыс. тонн сжиженного газа на сумму $92,6 по цене $463 за тонну. Сжиженный газ в Таджикистан поставляется, в основном из Казахстана.

Согласно данным Минэкономразвития и торговли РТ, в настоящее время более 60% автомобильного транспорта страны в качестве топлива использует сжиженный газ.

Напомним, во второй половине июня этого года в республике значительно повысились цены на горюче-смазочные материалы, сжиженный газ, бензин, солярку. Тогда антимонопольная служба республики заявила, что одной из причин роста цен является увеличение стоимости нефтепродуктов на мировых биржах и соответственно в странах поставщиках этой продукции.

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