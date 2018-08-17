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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте Эмомали Рахмона встретил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

CA-NEWS (TJ) - Прибывшего 17 августа утром с госвизитом в Узбекистан президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Ташкентском международном аэропорту встретил лично глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщает «Азия-Плюс».

В этой поездке президента Эмомали Рахмона сопровождает официальная делегация, в которую входят члены правительства, главы государственных учреждений, областей, предприниматели и деятели культуры и искусства,Ю сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

Напомним, согласно плану визит Эмомали Рахмона начнется с возложения венков к монументу независимости в Ташкенте, затем в резиденции президента Узбекистана «Куксарой» состоятся переговоры лидеров двух государств в формате «один на один».

После завершения переговоров состоится церемония подписания нового пакета документов о сотрудничестве Таджикистана и Узбекистана. В общей сложности, два государства намерены подписать порядка 23 новых документов и соглашений.

Сегодня во второй половине дня Рахмон и Мирзиёев посетят выставку промышленной продукции «Произведено в Таджикистане», затем лидер Таджикистана посетит узбекский завод «Artel».

18 августа в первой половине дня Рахмон в Ташкенте проведет встречи со спикером нижней палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмаиловым и премьер-министром Узбекистана Абдулла Ариповым.

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