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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии назначен новый министр дорожно-транспортного развития

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на очередном правительственном заседании принято решение о назначении нового вице-министра дорог и развития транспорта в лице заместителя директора УБЖД Л.Халтара. Его кандидатуру выдвинул руководящий совет Монгольской народной партии, передает Montsame.

Лувсангийн Халтар родился в 1965 году в сомоне Дарви аймака Ховд. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения. В 1983 году начал рабочую карьеру с грузчика АО «УБЖД». В течении 35 лет беспрерывно работал в этой организации до заместителя директора по вопросам транспортных движений. В 1999 г. – защитил докторскую диссертацию в Иркутском университете путей сообщения.

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