В США умерла певица Арета Франклин

CA-NEWS (CA) - В Детройте скончалась американская певица Арета Франклин. Она обладала одним из самых характерных и самых влиятельных голосов в истории популярной музыки, сообщает Би-би-си.

В течении более чем полувека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград «Грэмми».

Как и многие афроамериканские вокалисты своего поколения, Франклин начинала песть госпел - религиозные песнопения в баптистских церквях.

Со временем, однако, она стала подлинным универсалом черной музыки. Ее песни охватывают влияния джаза, соул, ритм-энд-блюза и рок-н-ролла.

Как и многие афроамериканские вокалисты своего поколения, Франклин начинала песть госпел - религиозные песнопения в баптистских церквях.

Со временем, однако, она стала подлинным универсалом черной музыки. Ее песни охватывают влияния джаза, соул, ритм-энд-блюза и рок-н-ролла.

Когда ей было шесть лет, семья переехала в Детройт. Арета стала училться играть на фортепиано и начала петь в хоре церкви, где служил ее отец.

Отец был уважаемым человеком в афроамериканской общине Детройта, а его церковь - признанным центром музыки госпел.

Там молодая Арета познакомилась со многими выдающими соул-музыкантами, среди которых были Смоуки Робинсон и Сэм Кук.

По совету и при поддержке отца свой первый альбом Songs Of Faith она записала в возрасте 14 лет. К тому времени она уже успела родить своего первого сына Кларенса.

Несмотря на молодость, Арета стала обретать репутацию в музыкальных кругах Детройта, и знаменитый Берри Горди, продюсер легендарной фирмы Motown, предложил ей контракт. Отец отверг это предложение.

В 1960 году в возрасте 18 лет она подписала контракт с крупнейшей в стране звукозаписывающей компанией Columbia, и первый же ее сингл Today I Sing The Blues попал в топ-10 в категории R&B.

Columbia, однако, настаивала на мейнстримном поп-звучании, и в 1966 году Франклин перешла на более блюзово-джазово-ориентированный лейбл Atlantic.

Первый же сингл на новом лейбле I Never Loved A Man (The Way I Love You) стал прорывом, взошел на вершину хит-парада R&B и добрался до девятого места в самой широкой и самой коммерчески важной категории «поп».

Самой известной песней в ее обширном репертуаре стал сингл Respect. Написанная и впервые исполненная соул-певцом Отисом Реддингом песня в интерпретации Франклин превратилась в гимн нараставшего в Америке движения феминизма. За эту песню она была удостоена двух наград «Грэмми».

В те же 60-е годы Франклин, получившая к тому времени почетный неофициальный титул «Леди Соул», стала лицом движения за гражданские права.

В 1968 году Мартин Лютер Кинг вручил ей специальную награду, присуждавшуюся молодым лидерам правозащитного движения. Тогда же она стала лишь второй афроамериканкой, лицо которой было удостоено публикации на обложке журнала Time.

Возрождение карьеры

К концу 1960-х годов ее брак с Тедом Уайтом, соавтором большинства ее песен, распался, и в прессе стали циркулировать слухи о ее проблемах с алкоголем. В 1969 году она была арестована за нарушение общественного порядка.

Несмотря на то что она продолжала производить хиты, в числе которых были такие известные номера как Bridge Over Troubled Water и Spanish Harlem, взаимное разочарование между певицей и Atlantic нарастало.

Записанный в 1978 альбом Diva стал неудачной попыткой оседлать волну популярного тогда диско. Альбом провалился и стал ее последней записью на Atlantic.

Поведение Франклин становилось все более непредсказуемым. Она стала панически бояться самолетов, что привело к резкому сокращению гастрольных поездок.

Толчком к возрождению карьеры певицы стал вышедший в 1980 году фильм «Братья Блюз», в котором она снялась в роли хозяйки ресторана миссис Мерфи.

За ним последовал контракт с звукозаписывающей компанией Arista. Заглавная песня из записанного на новом лейбле альбома Jump To It стала ее первым хитом в США за шесть лет.

Проблемы со здоровьем

В следующий альбом Who's Zoomin' Who, ставший первой платиновой пластинкой Ареты Франклин, вошел дуэт с Энни Леннокс из Eurythmics под названием Sisters Are Doin' It For Themselves.

На этом дуэты со звездами не завершились: год спустя она записала номер Rolling Stones Jumpin' Jack Flash, который спродюсировал Кит Ричардс. За ним последовал дуэт с Джорджем Майклом I Knew You Were Waiting (For Me).

Однако карьера ее застопорилась. Франклин вернулась к госпелу, записав альбом One Lord, One Faith, One Baptism, получивший восторженные оценки критиков, но так и не сумевший войти в хит-парады. Та же судьба постигла и последовавший за ним Through The Storm, несмотря на дуэт с Элтоном Джоном.

В 1987 году Франклин стала первой женщиной, удостоенной включения в «Зал славы рок-н-ролла». В 1994 году она получила «Грэмми» за общий вклад в музыкальную культуру, что, как это нередко бывает, совпало со спадом в ее карьере.

В 2009 году на церемонии инаугарации президента Обамы она спела американскую патриотическую песню My Country, 'Tis Of Thee. Однако пресса куда больше внимания уделила ее экстравагантной шляпе, нежели ее пению.

После перенесенной в 2011 году операции ее постоянно преследовали проблемы со здоровьем, в результате чего она отменяла множество концертов. В 2013 году она вернулась на сцену и отправилась в большой тур, начало которому было положено в Детройте.

Ключ к успеху Ареты Франклин, несмотря на все перепады ее карьеры, заключается в ее жизненной философии, которую сама певица сформулировала так: «Пение - природный дар. Это означает, что я должна по максимуму использовать дар, данный мне Богом. И я счастлива этим».