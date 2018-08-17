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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии 4 врача путешествуют на велосипеде и оказывают бесплатную медицинскую помощь

CA-NEWS (MNG) - 16 августа стартовало велопутешествие четырех врачей регионального диагностического и лечебного центра, расположенного в аймаке Ховдо западному региону Монголии, передает Montsame.

Главная цель такой поездки - предоставить медицинскую помощь людям, живущим в отдаленных и труднодоступных регионах регионах страны. Врачи планируют преодолеть более 500 км пути.

Членами велогруппы, пропагандирующей здоровый образ жизни, являются невролог Ц.Гэрэлт-Од, хирург Г.Шижир, травматолог Д.Мунхбат и анестезиолог-реаниматолог М.Эрдэнэбаяр. Для этой поездки врачи готовились и тренировались около одного года.

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