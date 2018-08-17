РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В МИД Узбекистана заявили о распространении в СМИ «не совсем точной информации» по вопросам обмена земель и анклавам

CA-NEWS (UZ) - В СМИ распространяется не совсем точная информация по вопросам обмена земель и анклавам, заявил посол по особым поручениям МИД Узбекистана Илхом Неъматов, сообщает пресс-служба посольства РУз в Бишкеке.

«Иногда в СМИ распространяется не совсем точная информация по вопросам обмена земель, определению линии границы на отдельных участках и по анклавам. В этой связи, во избежание неправильных интерпретаций, было бы целесообразным воздержаться от преждевременных заключений по этим вопросам до окончательного завершения всех процедур правового оформления границ», - отметил он.

«Правовое оформление границы состоит из двух этапов, которые проводятся путем переговоров специальных комиссий сторон. Первый этап – эта делимитация, то есть определение границы на картах. Второй этап – эта демаркация, то есть проведение физических работ, связанных с установкой столбов и выполнением других строительных работ», - считает посол.

По словам Илхома Неъматова, протоколы, подписываемые по итогам переговоров рабочих групп, будут иметь юридическую силу только после утверждения их правительствами сторон с последующим подписанием Договора о границе на уровне глав государств, его ратификации и обмена ратификационными грамотами.

«Это очень тяжелый и долгий процесс», - подчеркивает он.

«Интенсивная работа по окончательному завершению правового оформления государственных границ Узбекистана со странами региона продолжается. Граждане Узбекистана убеждены, что граница между братскими народами Центральной Азии станет границей мира, дружбы и сотрудничества», - заключает посол.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства и полномочного представителя правительства в Ошской области Байыша Юсупова сообщили, что Бишкек и Ташкент ведут переговоры об обмене кыргызского эксклава Барак на равнозначный участок на границе двух стран.

По данным пресс-службы, 7 августа в Фергане прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Одной из тем обсуждений стал обмен кыргызского эксклава Барак на равнозначный участок на границе двух стран.

Замглавы Ошской области Байыш Юсупов рассказал, что вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Площадь эксклава Барак составляет 230 гектаров, в селе проживает около 75 граждан Кыргызстана. Местные жители многие годы испытывают трудности при пересечении границы, а кыргызская сторона доставляет гуманитарную помощь на участок.

В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан согласовали 1 170 из 1 378 километров границы.

print
  • Валютные резервы Монголии составили $3.2 млрд
  • Туркменские студенты в России рассказали о трудностях с получением регистрации
  • Суд в Алматы продлил арест экс-депутату ЖК Дамирбеку Асылбек уулу
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×