В МИД Узбекистана заявили о распространении в СМИ «не совсем точной информации» по вопросам обмена земель и анклавам

CA-NEWS (UZ) - В СМИ распространяется не совсем точная информация по вопросам обмена земель и анклавам, заявил посол по особым поручениям МИД Узбекистана Илхом Неъматов, сообщает пресс-служба посольства РУз в Бишкеке.

«Иногда в СМИ распространяется не совсем точная информация по вопросам обмена земель, определению линии границы на отдельных участках и по анклавам. В этой связи, во избежание неправильных интерпретаций, было бы целесообразным воздержаться от преждевременных заключений по этим вопросам до окончательного завершения всех процедур правового оформления границ», - отметил он.

«Правовое оформление границы состоит из двух этапов, которые проводятся путем переговоров специальных комиссий сторон. Первый этап – эта делимитация, то есть определение границы на картах. Второй этап – эта демаркация, то есть проведение физических работ, связанных с установкой столбов и выполнением других строительных работ», - считает посол.

По словам Илхома Неъматова, протоколы, подписываемые по итогам переговоров рабочих групп, будут иметь юридическую силу только после утверждения их правительствами сторон с последующим подписанием Договора о границе на уровне глав государств, его ратификации и обмена ратификационными грамотами.

«Это очень тяжелый и долгий процесс», - подчеркивает он.

«Интенсивная работа по окончательному завершению правового оформления государственных границ Узбекистана со странами региона продолжается. Граждане Узбекистана убеждены, что граница между братскими народами Центральной Азии станет границей мира, дружбы и сотрудничества», - заключает посол.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства и полномочного представителя правительства в Ошской области Байыша Юсупова сообщили, что Бишкек и Ташкент ведут переговоры об обмене кыргызского эксклава Барак на равнозначный участок на границе двух стран.

По данным пресс-службы, 7 августа в Фергане прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской государственной границы. Одной из тем обсуждений стал обмен кыргызского эксклава Барак на равнозначный участок на границе двух стран.

Замглавы Ошской области Байыш Юсупов рассказал, что вопрос пока находится на стадии обсуждения.

Площадь эксклава Барак составляет 230 гектаров, в селе проживает около 75 граждан Кыргызстана. Местные жители многие годы испытывают трудности при пересечении границы, а кыргызская сторона доставляет гуманитарную помощь на участок.

В 2017 году Кыргызстан и Узбекистан согласовали 1 170 из 1 378 километров границы.