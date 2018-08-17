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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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А тебе, Нурсултан, быть премьер-министром, – Назарбаев вспомнил слова своего учителя металлургов

CA-NEWS (KZ) - Отрывки из документального фильма о школьных годах президента Казахстана Нурсултана Назарбаева опубликовал Телерадиокомплекс президента на своей странице в Instagram.

В архивном видео запечатлена встреча Нурсултана Назарбаева с дочерью Дмитрия Погорелова – учителя металлургов. По словам Назарбаева, Дмитрий Изотович Погорелов — один из тех, кто проторил ему дорогу в будущее.

«Это тот самый человек, который проторил мне дорогу в будущее. Могу со всей определённостью сказать: всё, что я обрёл здесь, легло в основу в моей дальнейшей жизни. Он мог каждому из нас дать точную характеристику, насквозь видел, кто на что способен. Посмотрит на тебя пристально и вдруг скажет: «Будешь ты, парень, инженером, а ты, возможно, будешь начальником цеха. А тебе, Нурсултан, быть премьер-министром – так и сказал», - вспоминает слова своего учителя Назарбаев.

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