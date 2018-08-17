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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан подал иск в Международный арбитражный суд из-за газового спора с Ираном
Предыстория: Министр нефти Ирана заявил, что страна не нуждается в импорте газа из Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Руководство «Туркменгаза» официально объявило о подаче иска к национальной Иранской газовой компании (НИГК) в Международный арбитражный суд после безуспешных переговоров по газовому спору с Ираном, сообщает иранское агентство Mehr. Суд как ожидается вынесет свой вердикт в течении двух лет.

Исполнительный директор НИГК Хамид Реза Араки заявил, что компания готовится предоставить в суд собственные документы и доказательства. По его словам, стороны уже наняли адвокатов для проведения процесса.

Конфликт между Туркменгазом и НИГК произошел после того, как туркменская сторона потребовала от Ирана погасить долг в размере от $1,8 до $2 млрд. Задолженность образовалась зимой 2007-2008 годов, когда из-за холодов Иран вынужден был увеличить количество закупаемого в Туркменистане газа.

Однако, туркменская сторона многократно увеличила цену на объемы голубого топлива, поставленные сверх оговоренных в контракте. Если законтрактованный газ поставлялся по цене в 40$ за 1000 куб. м., то дополнительные объемы были увеличены до $360.

Администрация президента Ирана Хасана Рухани утверждает, что полностью оплачивала поставки в течение последних трех с половиной лет. Более ранние долги образовались при другом правительстве и их размер, по мнению администрации, следует еще раз обсудить с туркменской стороной.

Напомним, Иран имеет крупные месторождения природного газа на юге страны, но с 1997 года импортировал газ из Туркменистана для своих северных провинций.

Туркменистан ежегодно экспортирует около 30-35 миллиардов кубометров газа в год в Китай по трубе, построенной на средства Пекина, и надеется удвоить эти объемы к 2020 году.

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