В Таджикистане 20 мигрантов обязали вернуться из России и дать показания по делу об убийстве велотуристов

CA-NEWS (TJ) - Около 20 таджикских мигрантов обязали вернуться из России и ответить на вопросы следствия по делу о нападении на иностранных велотуристов в Дангаре, сообщили Радио Озоди в правоохранительных органах Таджикистана

«В Таджикистан обязаны вернуться те, кто был знаком с террористами. С ними уже проводили беседы по телефону. Власти не собираются предъявить им какое-либо обвинение. Мигранты должны уточнить кое-какие детали и подробности, связанные с расследованием уголовного дела», - рассказали в ведомстве.

Тем временем, в рамках уголовного дела о нападении на велотуристов в Дангаре задержаны пятеро жителей сел Навдех и Чашма города Нурека. Фарход Давлатов и его сын Абдулмумин,

Бахтовар Салохиддинов, Киёмиддин Курбанов и Бахтиёр Солехов обвиняются в том, что знали о членстве в экстремистских группировках братьев Джафариддина и Аслиддина Юсуповых, но не сообщили об этом спецслужбам.

«Братья Юсуповы призвали их присоединиться к экстремистской организации, но получили отказ. Задержанные проявили малодушие и не сообщили властям о братьях. Их информация могла предотвратить нападение на иностранных граждан», - сказали в ведомстве. Абдурахмон Гулов, председатель сельсовета Дукони подтвердил, что все задержанные ранее находились на заработках в России.

Тем временем, как сообщила зампредседателя города Нурека Шахло Хасанзода, местные власти составили список трудовых мигрантов, подверженных влиянию экстремистов. Местные депутаты связываются с ними по телефону и ведут обстоятельную беседу. Связь депутатов и сотрудников милиции с мигрантами обеспечивает компания «Точиктелеком», сказала чиновница.

Ранее сообщалось об аресте 10 жителей города Нурек, в том числе двое – за за финансовое содействие руководителю группы, остальные — за недонесение о подготовке к совершению террористического акта.

Напомним, 29 июля примерно в 15:30 по местному времени на автодороге Куляб-Душанбе, на территории Дангаринского района автомашина «Леганза» совершила намеренный наезд на них и других туристов. Затем, как сообщает МВД Таджикистана, преступники вышли из машины и начали добивать туристов ножами и топорами.

В результате погибли четверо иностранцев, двое получили ранения. Среди четырех погибших — Джей Остин и Лорен Джохеген Гейган. Еще трое получили ранения разной степени тяжести. Больше всего повезло французу: он отстал от группы, и в момент трагедии на трассе его не было среди велосипедистов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в селе Торбулок в тот же день был обнаружен автомобиль Daewoo Leganza с видимыми повреждениями, свидетельствующими о причастности к инциденту. По документам владельцем машины оказался Джафариддин Юсупов 1997 года рождения. Кроме него, по данным МВД Таджикистана, в момент преступления в автомобиле находились еще как минимум три человека.

Вечером того же дня один подозреваемый был задержан, двое других попытались оказать сопротивление и были убиты. Паспортные данные и фотографии подозреваемых в нападении на туристов были опубликованы на сайте МВД. Ими оказались совсем молодые парни — 18-летний Сафаров Зафарджон, 21-летний Юсуфов Джаъфариддин и 19-летний Маджидов Асомуддин.

Утром 30 июля МВД сообщило об обнаружении и ликвидации преступной троицы в селе Осмондара. Еще двое предполагаемых участников преступления были задержаны позже.

4 августа генеральная прокуратура Таджикистана опубликовала заявление, в котором говорится, что преступники, напавшие в Дангаре на иностранных велотуристов, будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ.