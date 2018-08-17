РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Гражданку Узбекистана, которую изнасиловали и выкинули из окна в Петербурге, похитили из больницы
Предыстория: Граждане Узбекистана выбросили соотечественницу из окна после группового изнасилования

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге узбекистанку 1993 года рождения, которая стала жертвой группового изнасилования, похитили из больницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Днем 7 августа 2018 года мужчина 1988 года рождения, являющийся гражданином Таджикистана, и две женщины 1983 и 1971 года рождения, являющиеся гражданами Узбекистана, одна из которых является родственницей одного из обвиняемых, привлеченных к уголовной ответственности по вышеуказанному делу, с целью оказания давления на потерпевшую проникли на территорию медицинского учреждения, где последняя проходила лечение», - говорится в сообщении ведомства.

Они заставили пострадавшую подписать бумаги на выписку из больницы, после чего вопреки ее воле вывезли на каталке на улицу, погрузили в автомобиль и в бессознательном состоянии переместили в квартиру, где сутки удерживали.

В настоящее время трое похитителей арестованы, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, все четверо подозреваемых помещены под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении группой лиц изнасилования, насильственных действий сексуального характера и покушении на убийство.

print
  • В Ташкенте назначены новые начальники ОВД трех районов
  • Назарбаев провел встречу с председателем правления АО «Самрук-Казына»
  • Туркменские студенты в России рассказали о трудностях с получением регистрации
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×