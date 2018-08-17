Гражданку Узбекистана, которую изнасиловали и выкинули из окна в Петербурге, похитили из больницы

CA-NEWS (UZ) - В Петербурге узбекистанку 1993 года рождения, которая стала жертвой группового изнасилования, похитили из больницы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

«Днем 7 августа 2018 года мужчина 1988 года рождения, являющийся гражданином Таджикистана, и две женщины 1983 и 1971 года рождения, являющиеся гражданами Узбекистана, одна из которых является родственницей одного из обвиняемых, привлеченных к уголовной ответственности по вышеуказанному делу, с целью оказания давления на потерпевшую проникли на территорию медицинского учреждения, где последняя проходила лечение», - говорится в сообщении ведомства.

Они заставили пострадавшую подписать бумаги на выписку из больницы, после чего вопреки ее воле вывезли на каталке на улицу, погрузили в автомобиль и в бессознательном состоянии переместили в квартиру, где сутки удерживали.

В настоящее время трое похитителей арестованы, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, все четверо подозреваемых помещены под стражу. Им предъявлены обвинения в совершении группой лиц изнасилования, насильственных действий сексуального характера и покушении на убийство.