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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Курбан хайит в Узбекистане впервые будет отмечаться три дня

CA-NEWS (UZ) - Курбан хайит в Узбекистане впервые будет отмечаться три дня, сообщило министерство юстиции республики в своем Telegram-канале со ссылкой на указ президента Шавката Мирзиеева.

«Принимая во внимание решение Управления мусульман о совпадении в 2018 году первого дня Курбан-хайита со вторником 21 августа, широко отметить 21-23 августа в стране как праздник», - говорится в сообщении.

Согласно постановлению, выходной день с пятницы 24 августа переносится на среду 22 августа, а также с субботы 25 августа на четверг 23 августа.

Ранее, в Узбекистане выходным по случаю Курбан-хайита объявлялся только один день.

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