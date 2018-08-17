Ее попросили никому не говорить об этом, - мать подозреваемой по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена

CA-NEWS (KZ) - Мама третьей подозреваемой по делу Дениса Тена - 22-летней Жанар Толыбаевой - поделилась своей версией событий и предположила, в чем обвиняют ее дочь, передает Tengrinews.kz.

По словам Гулстан Ильясовой, ее дочери о совершенном преступлении рассказал один из подозреваемых и попросил об этом никому не говорить. Девушка не сообщила о ЧП, и ее теперь обвиняют в недонесении. «Жанар всегда была активной, во всех мероприятиях участвовала. Играла в волейбол, играла в турнирах и выигрывала. У нас в селе никогда ни с кем не конфликтовала. Сейчас ее обвиняют, что она была в сговоре с этими парнями, чтобы совершить преступление. Моя дочь ни в чем не виновата», - уверяет Гулстан.

Сообщается, что из родного села в Жамбылской области девушка уехала в Алматы 14 июля. По профессии Жанар - учительница начальных классов. Этим летом решила поработать в кафе официанткой. Зарабатывала по 5-7 тысяч тенге.

«В семье у нас 11 человек, я мать шестерых детей. Отец работал на заводе, сейчас уже два месяца не работает в связи с ухудшением здоровья. Я всегда верила своей дочке, она была очень аккуратной. Моя дочь познакомилась с двумя подозреваемыми через свою подругу по квартире.

Эти парни приехали из Астаны в Алматы 17 июля. До этого они не были знакомы. Киясов вроде был парнем этой девушки. Моя дочь не рассказывала мне об этих парнях. Разговаривали только в присутствии следователей. Она сказала мне: «Мама, прости, я не смогла оправдать ваше доверие». Мы всегда смотрели фигурное катание», - вспоминает женщина. Гулстан Ильясова уверена, что Жанар не знала, что парни промышляли кражами зеркал.

Ранее сообщалось, что третья подозреваемая по делу Дениса Тена, 22-летняя Жанар Толыбаева, была лишена водительских прав за вождение в пьяном виде. 27 июля ее арестовали на 2 месяца. По информации министра МВД Касымова, Жанар Толыбаева приехала в Алматы из Жамбылской области и работала официанткой.