Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком формате в Ташкенте

CA-NEWS (TJ) - В резиденции Куксарой состоялась церемония официальной встречи президента Таджикистана. Затем начались переговоры глав государств в узком формате, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев, поприветствовав Эмомали Рахмона на узбекской земле, отметил возросший уровень политического доверия между двумя государствами, благодаря которому за короткое время были решены вопросы, остававшиеся долгие годы актуальными. После церемонии возложения цветов на монумент «Мустакиллик» в резиденции Куксарой начались переговоры между главами двух государств.

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«Мы рассматриваем ваш визит как важное политическое событие в новой истории узбекско-таджикских отношений. Он свидетельствует об обоюдном твердом намерении и далее расширять взаимовыгодное сотрудничество на основе принципов дружбы, добрососедства и учета интересов друг друга. Сегодня перед нами открываются огромные возможности для полной реализации торгово-экономического и транспортно-коммуникационного потенциала наших стран, активизации культурно-гуманитарных обменов. Мы хотим, чтобы этот визит стал по настоящему историческим, а наши соглашения долгие годы служили нашим народам», - сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент Эмомали Рахмон выразил признательность Узбекистану за приглашение и искренний прием, отметил, что данная встреча является благоприятной возможностью обсудить текущее состояние и перспективы сотрудничества.

«Я с теплотой вспоминаю ваш государственный визит в Таджикистан в марте этого года. Он восстановил отношения между нашими странами, придал мощный импульс развитию сотрудничества в различных сферах. Благодаря вашей эффективной внешней политике все более возрастает авторитет Узбекистана в международном сообществе. В вашей стране, жизни людей также происходят большие изменения. Думаю, мой государственный визит очень важен для наших народов», - сказал Эмомали Рахмон.

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Благодаря политической воле и усилиям глав государств двусторонние отношения укрепились. Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон встречались в рамках международных форумов, часто контактировали по телефону, последовательно развивают двусторонние связи.

На переговорах обсуждены вопросы расширения сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, сельско- и водохозяйственной, туристической и других сферах. Достигнута договоренность о задействовании дополнительных возможностей для этого, укреплении связей между регионами, крупными предприятиями и предпринимателями, активизации культурно-гуманитарных обменов.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.