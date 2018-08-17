Узбекистан и Таджикистан планируют к 2020 году довести двусторонний товарооборот до $500 млн

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Таджикистан планируют к 2020 году довести двусторонний товарооборот до $500 млн за счет диверсификации поставок. Об этом заявил вице-премьер РУз Нодира Отажонова на открытии узбекско-таджикского бизнес-форума в Ташкенте, сообщает УзА.

«Как отмечалось на мероприятии, хотя в сотрудничестве в торгово-экономической, инвестиционной сферах наблюдается значительный рост, это не полностью соответствует имеющимся возможностям. Поэтому до 2020 года намечено довести товарооборот между нашими странами до $500 млн. Для этого есть все необходимые возможности. В их числе – географическое положение стран, соглашения о взаимной защите инвестиций, сотрудничество по упрощению налоговых пошлин, общие границы, правила свободной торговли, единые транспортно-коммуникационные, транзитно-логистические возможности государств региона», - говорится в сообщении.

По словам Отажонова, в результате договоренностей, достигнутых в ходе переговоров глав двух государств, торгово-экономическое, инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Таджикистаном поднялось на новый уровень. Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева посетил Душанбе 9-10 марта текущего года.

«В первой половине текущего года объем товарооборота вырос между странами на 35%. Из Узбекистана в Таджикистан экспортируются легковые автомобили, грузовые машины, сельскохозяйственная техника, металлургическая, электротехническая продукция, строительные материалы, продовольствие и продукция текстильной промышленности, из РТ в РУз ввозятся цемент, алюминий, строительные материалы», - отметил он.

В ходе бизнес-форума подписаны договоры на общую сумму $103,3 млн по таким направлениям, как финансовое сотрудничество, транзит, электроника, фармацевтика, экспорт и импорт кондитерских изделий.