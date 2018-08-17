Узбекистан создаст единую диспетчерскую службу на перевале Камчик

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане созддаду единую диспетчерскую службу на перевале Камчик, говорится в проекте постановления президента Шавката Мирзиёева.

Разработчик документа – Министерство по чрезвычайным ситуациям. По мнению экспертов ведомства, отсутствие единого механизма сбора и предоставления оперативной информации, а также полного взаимодействия между соответствующими службами искусственно продлевало сроки локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и лишило возможности гибкого реагирования.

Предложено создать Единую дежурно-диспетчерской службу , позволяющую принимать скоординированные эффективные решения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуациях, складывающихся во всех сферах жизнедеятельности на участке перевала Камчик.

Планируется, что диспетчерская служба сможет принимать скоординированные и эффективные решения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций на участке перевала.

Камчик — горный перевал, расположенный на востоке Узбекистана, на севере граничит с Кыргызстаном на юге с Таджикистаном. Перевал является единственным наземным путём для автотранспорта между Ташкентской областью и Папским районом Наманганской области Ферганской долины, начинающимся сразу после Ангренского района. Параллельно по перевалу проходит регулярное транспортное сообщение по трассе Ташкент — Ош.