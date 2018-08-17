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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в студенческой академии в столице Афганистана

CA-NEWS (CA) - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в частном образовательном учреждении столицы Афганистана, сообщает агентство Reuters.

Напомним, 15 августа в кабульском квартале Даште-Барчи террорист-смертник атаковал учебный центр Mawoud Academy. Взрыв произошел в аудитории, где находилось около 100 учащихся.

По уточненным данным, жертвами взрыва стали 34 человека, несколько десятков получили ранения. Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 48 человек, 67 получили ранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани поручил провести расследование происшествия.

Движение «Талибан» заявила о своей непричастности, передает агентство Pajhwok.

Mawoud Аcademy — частное учебное заведение. Оно предоставляет программы высшего образования для желающих поступить в университет студентов. В классах совместно обучаются девочки и мальчики.

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