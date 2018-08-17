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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису года

CA-NEWS (CA) - Самой высокооплачиваемой актрисой по версии Forbes в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года стала Скарлетт Йоханссон. По данным издания, ее доход составил $40,5 млн до уплаты налогов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос в четыре раза. За прошедший год вышел фильм-комикс «Мстители: Война бесконечности», в котором актриса снова сыграла роль Черной Вдовы.

На второй строчке рейтинга расположилась Анджелина Джоли с $28 млн, большую часть которых она получила за роль в фильме «Малефисента-2».

Звезда телесериала «Друзья» Дженнифер Энистон потеряла одну строчку по сравнению с прошлым годом и взяла третье место, ее доход составил $19,5 млн. Как пишет Forbes, большая часть ее доходов не связана с кино или театром: она с 2015 года является лицом авиакомпании Emirates, а также производителя питьевой воды Smartwater. Кроме того, она с 2013 года — представитель бренда косметики Aveeno.

Четвертое место в рейтинге досталось Дженнифер Лоуренс ($18 млн), снявшейся за отчетный период в фильмах «Мама!» и «Красный воробей». Она также остается лицом рекламной кампании Dior. Пятерку замыкает Риз Уизерспун, снявшаяся в фильме «Излом времени» и в сериале «Большая маленькая ложь». Ее доход издание оценило в $16,5 млн.

В рейтинг также вошли Мила Кунис ($16 млн), Джулия Робертс ($13 млн), Кейт Бланшетт ($12,5 млн), Мелисса Маккарти ($12 млн) и Галь Гадот ($10 млн).

В 2017 году первого места удостоилась оскароносная актриса Эмма Стоун, сыгравшая, в частности, в фильме «Ла-Ла Ленд». Она заработала в 12-месячный учетный период $26 млн.

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