МИД Казахстана: Затягивать ратификацию каспийской Конвенции нет смысла

CA-NEWS (KZ) - Когда Казахстан ратифицирует Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную главами пяти государств в Актау 12 августа, рассказала посол по особым поручениям министерства иностранных дел Зульфия Аманжолова.

«Мы намерены осуществить ратификацию конвенции в самое ближайшее время. Во всяком случае МИД приступит к выполнению внутригосударственных процедур незамедлительно. У нас определены сроки и процедуры, но я не думаю, что решение этого вопроса будет затягиваться. Нет смысла. Мы долго к этому шли, чтобы задерживать ратификацию», - цитирует ее слова «Sputnik Казахстан».

Также Аманжолова пояснила замечание президента Ирана Хасана Роухани о том, что необходимо дополнительное соглашение, касающееся установления разграничительных линий, в виду особенностей рельефа местности.

«В конвенции есть положение о том, что дно и недра Каспия разграничиваются по договоренности заинтересованных сопредельных государств на основе норм и принципов международного права. То есть принцип договоренности превалирует. На этих принципах и будут договариваться те, кто еще не разграничил свои участки дна. Это и будет приниматься остальными участниками конвенции», - указала посол.

Она отметила, что договоренности, которых достигли Азербайджан, Казахстан, Россия и Туркменистан, признаются всеми пятью государствами. Это позволяет легитимизировать то, что уже утверждено, и не менять условия по разграничению дна на юге Каспия.