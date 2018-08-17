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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Аналитики Bloomberg назвали самые «хрупкие» экономики мира после Турции

CA-NEWS (CA) - Экономисты Bloomberg Зиад Дауд и Том Орлик в обзоре «Турецкая лира разрушена — кто следующий?» (есть в распоряжении РБК) назвали пять стран, чьи экономики наиболее чувствительны к финансовым проблемам «по турецкой модели».

Возглавляет этот список Турция, которая уже вступила в полосу потрясений и пережила обвал своей национальной валюты по отношению к доллару США.

Авторы обзора отмечают, что на сегодняшний день в Аргентине, Колумбии, ЮАР и Мексике «наблюдаются симптомы, схожие с турецкими, хоть и не такие резкие».

Обозначение «Хрупкая пятерка» (Fragile Five) впервые было введено аналитиками Morgan Stanley в 2013 году: так они обозначили валюты Бразилии, Индонезии, ЮАР, Индии и Турции, наиболее уязвимые в то время перед ростом курса доллара. После этого различные эксперты создавали свои версии «хрупких пятерок» по разным критериям.

Турцию, 13-ю по размеру экономику мира (по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности), в этом месяце охватил финансовый кризис. Курс турецкой лиры к доллару за последний месяц обрушился на 20%, с начала года падение достигло почти 40%.

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