Таможенники Ташкента задержали контрабанду из Китая под маркой «Сделано в Узбекистане»

CA-NEWS (UZ) - Сотрудниками Ташкентского областного таможенного управления предотвращена попытка незаконного ввоза в страну товаров в крупном размере, сообщается на сайте ведомства.

При осмотре на пограничном таможенном посту «Яллама» транспортного средства, за рулем которого был гражданин соседнего государства А.Т., были выявлены несоответствия между грузом и транспортной документации.

Согласно документам, грузовик должен был ввозить 25 тонн товаров из Китая на сумму более $3,7 тыс. В ходе осмотра в автомобиле было выявлено 4800 аксессуаров для занавесок и 1200 электронных счетчиков, не указанных в документах.

«Кто заинтересован в повторном ввозе в страну электросчетчиков, имеющих маркировку о производстве в Узбекистане? Или эти счетчики - контрафактные копии узбекской продукции, изготовленные за рубежом?», - задается вопросом ведомство

По данному факту возбуждено уголовное дело.