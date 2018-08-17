Таможенники Ташкента задержали контрабанду из Китая под маркой «Сделано в Узбекистане»

- Узбекистан, происшествия
- 15:25, 17 августа 2018
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CA-NEWS (UZ) - Сотрудниками Ташкентского областного таможенного управления предотвращена попытка незаконного ввоза в страну товаров в крупном размере, сообщается на сайте ведомства.
При осмотре на пограничном таможенном посту «Яллама» транспортного средства, за рулем которого был гражданин соседнего государства А.Т., были выявлены несоответствия между грузом и транспортной документации.
Согласно документам, грузовик должен был ввозить 25 тонн товаров из Китая на сумму более $3,7 тыс. В ходе осмотра в автомобиле было выявлено 4800 аксессуаров для занавесок и 1200 электронных счетчиков, не указанных в документах.
«Кто заинтересован в повторном ввозе в страну электросчетчиков, имеющих маркировку о производстве в Узбекистане? Или эти счетчики - контрафактные копии узбекской продукции, изготовленные за рубежом?», - задается вопросом ведомство
По данному факту возбуждено уголовное дело.