Каждая область Туркменистана направит на международное авторалли «Амуль-Хазар» по 7 тыс. зрителей

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане начался завершающий этап подготовки к международному авторалли «Амуль-Хазар 2018», для этого из каждого велаята (области) требуется участие около 7 тыс. человек, сообщают корреспонденты радио «Азатлык» внутри страны.

Работники хякимлика (администрации) Балканского велаята, просившие не называть своих имён рассказали, что «во все велаятские хякимлики были разосланы специальные инструкции».

«Было дано указание о том, чтобы начиная с этого дня во всех велаятах должны быть отобраны группы самодеятельности для организации по пути следования авторалли больших концертов и шумных празднеств. Эти группы до среды следующей недели должны быть собраны в велаятских центрах и начать репетиции», - сообщил наблюдатель из Ашхабада Аманмурат Бугаев, ссылаясь на работников хякимлика Балканского велаята.

Также сообщается, что работники хякимликов с сегодняшнего дня приступили к работе и поручили всем этрапским (районным) хякимликам Балканского велаята, до понедельника предоставить списки песенных ансамблей, самодеятельных и танцевальных групп. А начиная со среды они должны начать подготовку к этим «чяре» (мероприятиям) в городе Балканабаде.

Согласно ещё одному указанию из Ашхабада, хякимлик каждого из велаятов до 1 сентября должен будет предоставить списки из 7 тыс. участников «чяре».

«Согласно указаниям, они должны будут выстроиться по пути следования авторалли и в качестве зрителей создавать шум», - сказал Бугаев и добавил, что большинство из участников должны быть работники бюджетных организаций.

По сообщениям туркменских медиа, общая протяжённость пути авторалли составит 1500 километров, которая будет проходить через пески пустыни Каракум.

Напомним, авторалли «Амуль-Хазар 2018» будет проходить 9-14 сентября.