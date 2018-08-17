Кыргызстан вошел в тройку стран наряду с Турцией и Албанией по самому большому числу браков с несовершеннолетними, - доклад

CA-NEWS (KG) - Число несовершеннолетних невест, состоящих в зарегистрированном браке почти в 20 раз превышает число несовершеннолетних женихов. Самые высокие показатели официально зарегистрированных браков несовершеннолетних девочек в возрасте 15-19 лет отмечены в Албании (27,2%), Турции (23%)и Кыргызстане (19,1%), а самые низкие – в Казахстане (0,9%), Украине 2,2%) и Сербии (5,9%), сообщает фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в своем отчете по ранним бракам в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

«К нам обращаются девочки, которые были доведены до критического состояния. Они звонят или пробираются к нам, когда их свекрови и мужья об этом не знают. Мы стараемся помочь им по мере наших возможностей, направляя их в кризисные центры. Но они могут оставаться там непродолжительное время, а что потом? Возвращаться к своим родителям? Но как же они будут зарабатывать деньги?», - говорит представитель одного из женских НПО.

«Девочкам с раннего возраста внушают, что они должны выйти замуж, и что умение готовить, убираться дома и быть хорошей женой намного важнее, чем получить образование», - отмечается в отчете ЮНФПА.

Исследование ЮНФПА показало, что во всех странах Центральной Азии, Албании, Азербайджане, Турции, в некоторых цыганских общинах в других государствах Юго-Восточной Европы ранние браки предполагают переезд девочек в дом семьи супруга. Во многих случаях это подразумевает самое низкое положение в семье, выполнение большого объема неоплачиваемого домашнего (а иногда и сельскохозяйственного) труда. Рано вступая в брак, девочка зачастую попадает в порочный круг сексуального, экономического, физического и эмоционального насилия, из которого очень трудно найти выход.

Несовершеннолетние супруги, опрошенные в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Сербии и Турции, в один голос говорили об огромном бремени домашнего труда, который лег на их плечи, об обязанностях обслуживания других членов семьи и о том, что их голос и мнение не имели в доме никакого значения. В некоторых случаях, описываемых в материалах по Казахстану, Косово и Сербии, семьи мужа выплачивали выкуп за невесту, и некоторые опрошенные несовершеннолетние жены высказывали мнение о том, что их просто «продали» семьям их мужей.

Несовершеннолетние супруги, опрошенные в Казахстане, Косово, Кыргызской Республике и Узбекистане, указывали на полное отсутствие контроля за собственным телом и сексуально йжизнью, что еще сильнее подчеркивает тот факт, что их взаимоотношения носили характер эксплуатации, отмечает ЮНФПА.

Ежегодно в Казахстане заключается около 3 000 браков с несовершеннолетними, сообщает (ЮНФПА).