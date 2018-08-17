Следователя СЭР ДГД Астаны задержали с поличным при получения взятки

CA-NEWS (KZ) - 11 августа департаментом национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана в получении взятки изобличен старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД, сообщает пресс-служба агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана.
Подозреваемый задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения в сумме $5 тыс. из ранее оговоренных $15 000 от директора ТОО за прекращение уголовного преследования по факту хищения денежных средств.
В связи с полным признанием вины офицер не задерживался. Начато досудебное расследование.
В антикоррупционной службе с начала года в отношении сотрудников службы экономических расследований зарегистрировано 8 фактов коррупционных правонарушений.
Общая сумма взяток с начала года по уголовным делам в отношении сотрудников СЭР составила более 25,5 млн. тенге ($70 тысяч).