Следователя СЭР ДГД Астаны задержали с поличным при получения взятки

CA-NEWS (KZ) - 11 августа департаментом национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана в получении взятки изобличен старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД, сообщает пресс-служба агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана.

Подозреваемый задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения в сумме $5 тыс. из ранее оговоренных $15 000 от директора ТОО за прекращение уголовного преследования по факту хищения денежных средств.

В связи с полным признанием вины офицер не задерживался. Начато досудебное расследование.

В антикоррупционной службе с начала года в отношении сотрудников службы экономических расследований зарегистрировано 8 фактов коррупционных правонарушений.

Общая сумма взяток с начала года по уголовным делам в отношении сотрудников СЭР составила более 25,5 млн. тенге ($70 тысяч).