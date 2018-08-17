РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Следователя СЭР ДГД Астаны задержали с поличным при получения взятки

CA-NEWS (KZ) - 11 августа департаментом национального бюро по противодействию коррупции по городу Астана в получении взятки изобличен старший следователь по особо важным делам СЭР ДГД, сообщает пресс-служба агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Казахстана.

Подозреваемый задержан с поличным при получении незаконного вознаграждения в сумме $5 тыс. из ранее оговоренных $15 000 от директора ТОО за прекращение уголовного преследования по факту хищения денежных средств.

В связи с полным признанием вины офицер не задерживался. Начато досудебное расследование.

В антикоррупционной службе с начала года в отношении сотрудников службы экономических расследований зарегистрировано 8 фактов коррупционных правонарушений.

Общая сумма взяток с начала года по уголовным делам в отношении сотрудников СЭР составила более 25,5 млн. тенге ($70 тысяч).

print
  • Президент Узбекистана подверг критике процесс привлечения иностранных инвестиций
  • В Узбекистане официально утвердили единую школьную форму
  • Путин будет гостем на свадьбе главы МИД Австрии. Охраной мероприятия займется элитное спецподразделение «Кобра»
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×