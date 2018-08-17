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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе пройдет «Степной марафон»

CA-NEWS (MNG) - 19 августа вблизи сУлан-Батора, у горы Богд пройдет 22-й по счету международный забег «Степной марафон», в котором примут участие более 1000 монгольских и около 200 зарубежных бегунов, передает Montsame.

По традициям ежегодного марафона участники будут соревноваться на дистанциях 3, 5, 10 и 21 км. Призовой фонд забега составляет 2 млн 960 тыс. тугриков ($1200). По предварительным данным, заявки на участие подали такие знаменитые бегуны, как серебряный призер международного марафона в Чеджудо на дистанции 100 км, монгольский спортсмен Р.Эрдэнэ-Оргил, японский спортсмен по псевдонимом «Босой принц» Ёшино Цуёши и французский марафонист, знаменитый бегун – трейлраннер Карол Фукс

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