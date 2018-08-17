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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сборная Узбекистана по футболу разгромила Катар на Азиатских играх

CA-NEWS (UZ) - Олимпийская сборная Узбекистана под руководством Равшана Хайдарова провела второй матч в рамках футбольного турнира Азиатских игр. Во втором туре узбекская команда вышла на поле против сверстников из Катара, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Встреча завершилась сокрушительной победой сборной Узбекистана со счётом 6:0. В первом тайме голами отличились З.Уринбаев, И.Алибаев и Д.Хамдамов. Во второй половине противостояния по голу в ворота соперника отправили Ж.Сидиков, Ж.Машарипов и Б.Абдухаликов.

В предыдущем противостоянии сборная Узбекистана разгромила Бангладеш со счётом 3:0.
Стоит отметить, что подопечные Равшана Хайдарова досрочно завоевали путёвку в плей-офф турнира. Следующий матч наши игроки проведут 19 августа против олимпийской сборной Таиланда.

Летние Азиатские игры 2018 года проходят с 18 августа по 2 сентября в столице Индонезии.

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