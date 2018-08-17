Экс-президента Армении Сержа Саргсяна вызовут на допрос по делу о протестах 2008 года

CA-NEWS (CA) - Экс-президента Армении Сержа Саргсяна допросят по «делу 1 марта» (в 2008 года в Ереване прошли протесты, при силовом разгоне которых погибли 10 человек). Об этом 16 августа в беседе с журналистами заявил глава Специальной следственной службы (ССС) Армении Сасун Хачатрян, передает «АрмИнфо».

«Я неоднократно заявлял, что все, кто имел отношение к делу,без исключения, будут допрошены, все. В том числе Серж Саргсян», - заявил Хачатрян.

В настоящее время, как указал Хачатрян, неизвестно, когда именно будет допрошен 3-й президент Армении. Это в компетенции следователя, который будет руководствоваться интересами и целесообразностью следствия. «Это особая тактика следствия и следователь решает алгоритм своих действий с целью обеспечения продуктивности допроса, поскольку процесс сам по себе не является самоцелью, а имеет цель добыть определенные данные по делу», - пояснил он.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны, погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение экс-президенту Роберту Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Через день он был арестован на два месяца. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог, Арутюнян объявлен в розыск.