В Узбекистане вопросом упорядочения проведения свадеб будет заниматься специальная комиссия

CA-NEWS (UZ) - Согласно принятому 13 августа решению Кенгаша Сената Олий Мажлиса (парламента), отныне в Узбекистане вопросом упорядочения проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших, будут заниматься комиссия, которые будут образованы в областных, районных, городских Кенгашах народных депутатов, сообщает узбекская служба радио «Озодлик».

В Узбекистане планируют создать комиссию по вопросам упорядочения проведения семейных мероприятий при сходах граждан.

13 августа депутаты Сената приняли постановление о создании в областных, районных и городских кенгашах (советах) народных депутатов комиссий по вопросам упорядочения свадеб, семейных торжеств и поминок. Созданные комиссии совместно со сходом граждан будут решать вопросы об организации образцовых семейных мероприятий.

Ранее в Сенате был разработан проект постановления «Об упорядочении проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств, семейных поминальных обрядов и мероприятий, посвященных памяти усопших», который широко обсуждался общественностью с 5 по 25 марта этого года. Однако проект, который должен был вступить в силу с 30 марта этого года, был подвергнут критике со стороны президента и отменен.

Первую попытку борьбы с расточительством при проведении публичных торжеств в истории независимого Узбекистана сделал ныне покойный первый президент Ислам Каримов. Двадцать лет назад, 28 октября 1998 года он подписал указ «Об упорядочении проведения свадеб, семейных торжеств, похоронных церемоний и других мероприятий».

«Представьте себе, как человек, не имеющий зарплаты, работы и денег, чтобы посетить врача, отнесется к другому, который проводит свадьбу с кортежом из 20 автомобилей? Вы думаете, ему это понравится? Я думаю, что нет. Это несправедливо. Я хочу задать вопрос богачам: «Можно ли провести такую шикарную свадьбу на одну лишь зарплату?» Пусть наши простые граждане немного поправят свое материальное положение. Давайте, проще говоря, не будем вызывать гнев простого народа», - говорил позднее Мирзияев в ходе визита в Алмазарский район узбекской столицы.

Спустя пять дней после этой речи президента, мэр Ташкента провел селекторное совещание с участием председателей столичных махаллей. По итогам совещания было заявлено о введении окончательного порядка об упорядочении проведения свадебных торжеств.

Согласно решению столичной мэрии, количество приглашенных гостей на торжества не должно превышать 300 человек. Однако связавшиеся с редакцией некоторые жители Ташкента рассказали, что в некоторых ресторанах от хозяева свадебных и других торжеств требуют оплатить банкет на 300 человек.

Однако у владельцев ресторанов есть свое объяснение по данному вопросу. «У нас в несколько раз повысились цены на электричество, воду и газ. Кроме того, увеличился налог на недвижимость. Вне зависимости от количества гостей, мы вынуждены добавить эти затраты на расходы торжества. Расходы на аренду, рассчитанные на 500 человек, теперь будут распределены на 150 человек. Естественно, повысится и аренда зала. А стоимость меню мы считаем за несколько дней до начала свадьбы, исходя из цен на продукты на базарах», – сказал управляющий одного из столичных ресторанов.

Кроме того, столичная мэрия ввела еще ряд мер по упорядочению проведения свадебных торжеств, в частности, поручила ограничить количество автомобилей в свадебных кортежах, а имамам запретила проводить обряд никях без соответствующих документов ЗАГСа.

Напомним, ранее Сенат обнародовал свой первый проект постановления об упорядочении проведения свадеб.

К делу по упорядочению проведения свадеб в Узбекистане подключились не только сенаторы и хокимы, но и представители других структур.

5 мюля Государственное учреждение «Узбекконцерт» установило стоимость выступлений певцов на свадьбах и юбилеях, исходя из возможностей населения. Стоимость варьируется от 700 тысяч сумов (около $90) до 1,5 миллиона ($190). Какие цены были ранее, не сообщается.

2 августа «Узбекконцерт» выступил с инициативой создать список песен, которые можно исполнять на свадьбах. Спустя 11 дней после этой инициативы, Кенгаш Сената Олий Мажлиса передал полномочия по упорядочению свадебных торжеств комиссиям, которые будут создаваться при сходах граждан, то есть децентрализовал «проблему».