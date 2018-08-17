Жизнь в Центральной Азии: Значение праздника Курбан-байрам в мусульманских странах

CA-NEWS (KG) - Ид аль-Адха или «Курбан-байрам» - исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

Согласно преданиям Корана, ангел Джабраил явился к Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. В Коране имя сына не названо, однако в предании почти всегда называется старший сын Исмаил. В противоположность исламскому преданию, в Библии (Таурате) фигурирует другой сын Ибрахима Исхак (Исаак).

Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, но плакал и молился, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать. Жертва сына была заменена бараном, а Ибрахиму было даровано благополучное второе рождение сына — Исхака (Исаака).

Эта история призвана показать, как преданность Ибрахима прошла даже самый суровый тест и теперь Курбан-майрам отмечается в честь пророка Ибрахима.

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Как передает британская газета The Telegraph, на праздновании Курбан-байрама мусульмане надевают чистую одежду и отправляются в мечеть для молитвы. Затем они приносят в жертву животное: барана, верблюда или корову. После жертвоприношения одну треть следует оставить себе, вторую треть раздать в качестве милостыни, а оставшуюся часть использовать для праздничной трапезы в семье. Поскольку жертва совершается во имя Аллаха, она должна принести пользу бедствующим и вознаграждение жертвователям в будущей жизни.

Данное жертвоприношение является незаконным во многих странах как Австралия, Канада, Новая Зеландия, Соединенное Королевство, США и некоторых других. В этих странах люди могут приобрести целую тушу у мясника или в бойне и разделить ее между собой.

Праздник жертвоприношения является кульминацией хаджа в Мекку. Согласно столпам ислама, совершить хадж хотя бы раз в жизни должен каждый правоверный. День перед Курбан-байрамом называется День Арафат. В этот день паломники, совершающие хадж, стоят на горе Арафат.

В этом году в странах Центральной Азии Курбан-байрам будет отмечаться с 20-21 по 23 августа. В Узбекистане этот праздник называется как Курбан хайит, в Кыргызстане - Курман Айт, в Казахстане - Курбан айт, в Таджикистане и Туркменистане - Курбан-байрам.