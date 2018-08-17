РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенты Таджикистана и Узбекистана подписали 27 документов

CA-NEWS (TJ) - Президенты Таджикистана и Узбекистана Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев 17 августа в Ташкенте подписали договор о стратегическом партнерстве между двумя странами, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

В договоре о стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Таджикистаном определены цели установления отношений долгосрочного и устойчивого партнерства, стратегические направления двустороннего сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон приняли также совместное заявление глав государств.

Кроме того, подписаны 27 документов касательно сотрудничества в промышленности, стандартизации и сертификации, пересечения границы, признания документов об образовании, геодезии и геологии, сельского хозяйства, культуры и других сферах.

В частности, приняты соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурно-гуманитарном сотрудничестве между Сурхандарьинской и Хатлонской, Самаркандской и Согдийской областями.

Главы государств выразили удовлетворение прошедшими переговорами и подписанными соглашениями, подчеркнули, что среди них наиболее важное значение имеет договор о стратегическом партнерстве.

«О больших позитивных изменениях в узбекско-таджикских отношениях можно говорить долго. Но самым главным достижением является то, что наши практические дела улучшают жизнь миллионов людей, находят горячий отклик в их сердцах. Мы и впредь будем прилагать все усилия для всестороннего укрепления моста нерушимой дружбы наших народов», – сказал Шавкат Мирзиёев.

Государственный визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан продолжается.

print
  • Путин будет гостем на свадьбе главы МИД Австрии. Охраной мероприятия займется элитное спецподразделение «Кобра»
  • Жители Ташкента смогут сообщать о ДТП с помощью системы оперативной связи
  • Наезд на пешеходов у парламента в Лондоне совершил гражданин Британии суданского происхождения
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×