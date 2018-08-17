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  17 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В национальной библиотеке Монголии находятся 1,5 млн редких книг

CA-NEWS (MNG) - 17 августа в Улан-Баторе стартовала международная научная конференция «Наследие монгольской письменности», которая организуется при поддержкой министерства образования, культуры, науки и спорта Монголии, передает Montsame.

По словам директора национальной библиотеки Б.Ичинхорлоо, монгольский народ имеет богатое письменное наследие. В национальной библиотеке хранятся 3,5 млн книг и сутр, и 1,5 млн из них имеют статус «редкий».

Главными организаторами мероприятия являются монгольский государственный университет и национальная библиотека. На этой двухдневной конференции выступают с докладами более 30 ученых из 9 стран и представят результаты своих многолетних исследований.

К примеру, научный сотрудник института истории академии наук КНР Цэнгэл представил письменные памятники монгольской империи Юань, найденные в местности Цайдам округа Хух нуур, Внутренней Монголии.

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