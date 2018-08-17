Мухтар Аблязов подозревается в организации умышленного убийства, - генпрокуратура Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Генеральной прокуратурой Казахстана расследуется уголовное дело в отношении Аблязова М.К. по факту организации убийства Татишева Е.Н, сообщает пресс-служба генпрокуратура РК.

31 июля 2018 года Аблязов уведомлен через средства массовой информации, в том числе через французскую газету «Le FIGARO» о необходимости явиться в прокуратуру Казахстана для участия в следственных действиях по расследуемому уголовному делу.

В связи с тем, что Аблязов и его защитник не явились по вызову лица, осуществляющего досудебное расследование, Генеральная прокуратура Казахстана в соответствии с частью 8 статьи 206 уголовно-процессуального кодекса Казахстана (далее - УПК РК) публикует настоящее сообщение о квалификации деяний подозреваемого Аблязова Мухтара Кабуловича, 16.05.1963 года рождения.

По результатам досудебного производства и на основании собранных доказательств, 17 августа т.г. действия Аблязова М.К. квалифицированы по статьям 28 части 3 – 96 части 2 пунктами «ж», «з» уголовного кодекса Казахстана (в редакции от 16.07.1997 года).

Аблязов М.К. подозревается в организации умышленного убийства бывшего председателя правления АО «Банк ТуранАлем» Татишева Е.Н., совершенного из корыстных побуждений в группе лиц по предварительному сговору с Тоқмади М.

В соответствии со ст. 64, 206 УПК РК разъясняется, что подозреваемый и его защитник вправе ознакомиться и получить копию постановления о квалификации деяния подозреваемого в генеральной прокуратуре Республики Казахстан по адресу: Республика Казахстан, город Астана, проспект Мәңгілік ел, 14.

Кроме того, подозреваемый вправе дать пояснения по существу подозрения, а также в случае не согласия с предъявленной квалификацией обжаловать постановление в соответствии со ст.105 УПК РК прокурору или в суд.

Напоминаем, ранее подозреваемый Аблязов М.К. вызывался генеральной прокуратурой на 16 августа т.г. для проведения допроса и иных следственных действий. Однако в назначенное время он не явился и не уведомил о причинах, препятствующих его явке.

Мухтар Кабулович Аблязов - казахстанский предприниматель, бывший министр энергетики, индустрии и торговли Казахстана (апрель 1998 — октябрь 1999). В июне 2007 года казахстанским судом был признан виновным в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконном использовании средств банка, хищениях и злоупотреблении полномочиями и заочно приговорён к 20 годам лишения свободы. Проживает во Франции.