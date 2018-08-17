Мы стали климатическими беженцами и вероятно, что мы окажемся на диком пустыре, откуда не будет никакого выхода, - эксперт

CA-NEWS (CA) - Современные люди, родившиеся в одной климатической эпохе, которая называется голоцен, пересекли рубеж и вступили в новую эпоху – антропоцен. Но вместо Моисея, ведущего человечество сквозь новую и опасную пустыню, банда отрицателей науки и загрязнителей природы ошибочно ведёт человечество к ещё большим опасностям. Мы все теперь стали климатическими беженцами и обязаны найти путь к спасению.

Джеффри Сакс – профессор устойчивого развития и профессор политики и управления в сфере здравоохранения в Колумбийском университете, директор Центра устойчивого развития при Колумбийском университете и Научной сети ООН по поиску решений для устойчивого развития.

Project Syndicate, 2018

Голоцен был геологической эпохой, которая началась более 10 тысяч лет назад и отличалась благоприятными климатическими условиями, поддерживавшими человеческую цивилизацию такой, как мы её знаем. Антропоцен – это новая геологическая эпоха с такими природными условиями, с какими человечество никогда ранее не сталкивалось. Её мрачным предвестником стало увеличение температуры на Земле выше уровней периода голоцена из-за углекислого газа, которым человечество загрязняет атмосферу, сжигая уголь, нефть и газ, а также без разбора превращая мировые леса и луга в фермы и пастбища.

В этой новой среде люди страдают и умирают, при этом худшее ещё только впереди. В сентябре прошлого года ураган «Мария», согласно оценкам, унёс жизни более четырёх тысяч человек в Пуэрто-Рико. Ураганы высокой интенсивности становятся более частыми, а сильные шторма вызывают больше наводнений, поскольку теплеющая вода океанов повышает температуру воздуха, в нагревающемся воздухе растёт влажность, а уровень моря поднимается. Все эти явления стали более экстремальными из-за рукотворного изменения климата.

В июле более 90 человек погибли в пригородах Афин из-за опустошительного лесного пожара, вызванного засухой и высокими температурами. Этим летом колоссальные лесные пожары бушуют и в других жарких и иссушенных регионах, в том числе в Калифорнии, Швеции, Британии и Австралии. В прошлом году сильно пострадала Португалия. По всему миру этим летом устанавливаются новые температурные рекорды.

Насколько же безрассудно человечество ринулось за пределы голоцена, игнорируя, будто персонаж фильма ужасов, все явные предупреждающие знаки. В 1972 году представители правительств стран мира собрались в Стокгольме, чтобы обсудить возраставшую экологическую угрозу. Накануне конференции Римский клуб опубликовал доклад «Пределы роста», в котором впервые была предложена идея траектории «устойчивого» роста и перечислены риски неограниченного злоупотребления природой. Двадцать лет спустя предупреждающие знаки ярко блеснули в Рио-де-Жанейро, где страны ООН собрались на Саммит Земли, чтобы одобрить концепцию «устойчивого развития» и подписать три больших экологических договора с целью остановить рукотворное глобальное потепление, защитить биологическое разнообразие и остановить деградацию и опустынивание земель.

После 1992 года Соединённые Штаты, самая могущественная держава мира, демонстративно игнорировали эти три новых договора, сигнализируя другим странам, что они тоже могут ослабить свои усилия. Сенат США ратифицировал договоры о климате и опустынивании, но ничего не сделал для их реализации. Кроме того, он вообще отказался ратифицировать договор о защите биоразнообразия, отчасти из-за республиканцев из западных штатов, которые настаивали на том, что у землевладельцев есть право делать со своим имуществом всё, что они хотят, без какого-либо международного вмешательства.

Сравнительно недавно мир одобрил «Цели устойчивого развития» (в сентябре 2015 года) и Парижское климатическое соглашение (в декабре 2015 года). Но опять же правительство США стало сознательно игнорировать «Цели устойчивого развития», оказавшись на последнем месте среди стран «Большой двадцатки» по степени прилагаемых усилий к их реализации. А президент Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из Парижского климатического соглашения в ближайший возможный для этого момент – в 2020 году, то есть всего через четыре года после вступления договора в силу.

Дальше будут хуже. В полной мере эффект потепления из-за рукотворного увеличения количества CO2 пока ещё не достигнут, так как оно оказывает влияние на температуру океанов со значительным временным лагом. В предстоящие десятилетия предстоит потепление ещё примерно на 0,5º по Цельсию, исходя из нынешней концентрации CO2 в атмосфере (408 частей на миллион), но оно станет ещё более существенным, если уровень концентрации CO2 продолжит быстро расти из-за сохранения привычной практики сжигания ископаемого топлива. Для достижения установленной в Парижском соглашении цели – ограничить потепление уровнем «значительно ниже 2ºC» относительно доиндустриальных значений – миру необходимо решительно отказаться от угля, нефти и газа в пользу возобновляемых источников энергии примерно к 2050 году, а также перейти от уничтожения лесов к их восстановлению и к реабилитации деградировавших земель.

Так почему же человечество продолжает тупо двигаться к гарантированной трагедии?

Главная причина в том, что наши политические институты и гигантские корпорации сознательно игнорируют нарастающие угрозы и наносимый вред. Политика сейчас сводится к достижению и удержанию власти и извлечению выгод от занимаемой должности, а не к решению проблем, даже если речь идёт об экологических проблемах жизни и смерти. Тем временем, управление крупной компанией сводится к созданию максимальной стоимости для акционеров, а не к стремлению высказать правду или предотвратить нанесение большого вреда планете. Стремящиеся к извлечению прибыли инвесторы владеют крупными СМИ или, как минимум, влияют на них, покупая там рекламу. В результате, маленькая, но очень могущественная группа людей добивается сохранения энергосистем на ископаемом топливе, увеличивая угрозы для всего остального человечества сегодня и в будущем.

Трамп стал новым «полезным дураком», выполняющим запросы компаний, которые загрязняют природу. А поддерживают его республиканцы в Конгрессе, которые финансируют свои избирательные кампании за счёт взносов экологических преступников, подобных Koch Industries. Трамп заполнил вакансии в правительстве США отраслевыми лоббистами, которые систематически отменяют любое экологическое регулирование, до которого только могут дотянуться. Совсем недавно Трамп номинировал бывшего юриста компании Dow Chemical, мега-загрязнителя природы, руководителем программы по ликвидации токсичных загрязнений Superfund при Агентстве по охране окружающей среды США. Такое просто невозможно выдумать.

Нам нужен новый тип политики, которая начнётся с постановки чёткой глобальной цели: создание экологической безопасности для людей планеты путём выполнения Парижского климатического соглашения, защиты биоразнообразия и сокращения объёмов загрязнений, убивающих миллионы людей каждый год. В этой новой политике будет услышаны научные и технические эксперты, а не корыстные бизнес-лидеры и политики-нарциссисты. Климатологи позволяют нам измерять нарастающую опасность. Инженеры объясняют, как можно совершить быстрый (то есть к 2050 году) переход к безуглеродной энергетике. Экологи и агрономы показывают, как увеличить и повысить качество урожаев на меньшем количестве земли, одновременно прекратив уничтожение лесов и занявшись восстановлением ранее деградировавших земель.

Такая политика возможна. Более того, общество жаждет её. Например, значительное большинство американского народа хочет бороться с глобальным потеплением, продолжать участие в Парижском климатическом соглашении, развивать возобновляемую энергетику. Но пока небольшая и безграмотная элита будет обрекать американцев и остальное человечество на бесцельное брожение по политической пустыне, более вероятно, что все мы окажемся на диком пустыре, откуда не будет никакого выхода.