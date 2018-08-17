Министр образования и науки Казахстана обещал отзывать лицензии у вузов за невостребованные специальности

CA-NEWS (KZ) - Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев в ходе августовской конференции педагогических работников высказался о высшем образовании, передает Tengrinews.kz.

Министр акцентировал внимание на двух базовых, понятных основах качества: современных образовательных программах и высоких требованиях к студентам. «Закон об академической свободе дает возможность вузам оперативно обновить образовательные программы. Мы считаем, что платформа для решения этой задачи заложена. Теперь время повышения ответственности вузов. Глава государства пошел на беспрецедентное увеличение количества образовательных грантов на 10 тысяч в прошлом году и еще на 20 тысяч в этом. Нам оказано большое доверие, поэтому ответственность вузов за качество стала задачей номер один», - обратился к педагогическому сообществу министр.

Ерлан Сагадиев рассказал, как в ведомстве будут решать данный вопрос.

«На базе рейтинга, основанного на занятости выпускников, министерство начнет принимать меры по отзыву лицензий у вузов по специальностям, где мы все видим, что идет низкое трудоустройство. 17 лицензий в этом году уже отозвано. Работа будет усилена. Это приведет к профилизации вузов по основным направлениям. Там, где они могут хорошо преподавать, пусть преподают. Там, где диплом не дает хорошей востребованности, преподавать не имеет смысла», - заявил министр образования и науки.

Ерлан Сагадиев отметил, что повысятся квалификационные требования к университетам отдельно, институтам отдельно, академиям — отдельно.

«Разработана новая пруденциальная, объективная, независимая от МОН система, кто может называться университетом, институтом, академией, которая сегодня проходит обсуждение с ректорами вузов. Мы целиком поддерживаем создание лиги за академическую требовательность. Это инициатива самих вузов. Мы с гордостью можем сказать, что в Казахстане создается лига вузов, которые системно поставят высокие требования к студентам, академическую честность, высокое имя своего вуза над текущей рыночной конъюнктурой», - отметил министр Ерлан Сагадиев.