Узбекистан и Таджикистан построят две ГЭС на реке Зарафшан

CA-NEWS (UZ) - Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Таджикистана Эмомали Рахмоном по итогам переговоров в Ташкенте договорились о строительстве двух гидроэлектростанций в на реке на таджикской реке Зарафшан, сообщает «Газета.uz».

«Мы сегодня готовы заявить о совместном строительстве двух гидроэлектростанций общей мощностью 320 МВт на территории Таджикистана на реке Зарафшан, а также изучить вопрос использования пресной воды Сарезского озера в рамках межправительственной комиссии о строительстве гидроэлектростанции», - заявил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Он отметил, что у таджикской стороны «есть готовые проекты, которые прошли ТЭО (технико-экономическое обоснование — ред.) международных стандартов крупных банков».

«Я думаю, в нашем региональном сотрудничестве это будет очень серьезный вопрос - проект гидротехнического строительства. Пройдет немного времени, и когда мы будем совместно строить, будем совместно проблемы снимать. Они будут, они жизненные. Есть вопросы - они решаются», - заверил президент РУз.

Стороны также подписали 27 двусторонних соглашений. «За каждым подписанным договором - огромная работа ведомств и реальная перспектива улучшения отношений и реальных результатов», - прокомментировал глава государства.

Говоря о важности состоявшихся переговоров, Шавкат Мирзиёев напомнил: «У нас в истории были многие нехорошие и непонятные дни и годы, но 2018 год в нашей истории останется прорывным годом, потому что это желание наших народов, многовековая история узбекских и таджикских отношений».

«Вы можете назвать страны, которые имели такой тяжелый багаж 20 лет?. Но теперь у нас нет вопросов. Это говорит, что мы воплотили желание наших предков - жить в дружбе, родстве, взаимопонимании и спокойствии», - сказал президент.

Он подчеркнул, что развитие дружеских отношений с Таджикистаном - один из главных приоритетов внешней политики Узбекистана. «Диалог был не такой легкий, как можно было бы себе представить. Он был тяжелый, но он был необходим. Я глубоко удовлетворен результатами состоявшихся сегодня плодотворных переговоров», - заключил Шавкат Мирзиёев.